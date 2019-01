EEUU lograría acuerdo comercial con China

Agencias

El presidente de EEUU, Donald Trump, señaló que confía en que Washington y Pekín alcanzarán un acuerdo para cerrar la disputa comercial que lleva varios meses y afecta a los mercados financieros mundiales.

“Creo que conseguiremos un acuerdo con China”, aseguró Trump y dijo que las conversaciones están en curso con Pekín “en los más altos niveles”.

Con la desaceleración de la economía china, “realmente creo que quieren” llegar a un acuerdo, afirmó. “Creo que tienen que hacerlo”, agregó.

Este lunes, una delegación de EEUU viajará a Pekín para celebrar las negociaciones, pero Trump dijo que él y el líder chino Xi Jinping ya se comprometieron activamente en las conversaciones.

“Tenemos una masiva negociación comercial en curso con China. El presidente Xi está muy involucrado, yo también. Estamos negociando a los más altos niveles y nos está yendo muy bien”, manifestó.

Producción de Apple

Trump pidió públicamente a Apple que traslade la producción de sus populares teléfonos iPhone y el resto de sus productos de China a EEUU, un escenario que se mostró convencido de que ocurrirá.

“Quiero que Apple fabrique sus iPhones y todos los buenos productos que hace en EEUU. Y eso es algo que va a ocurrir”, afirmó.

Trump respondió así a la pregunta de un periodista que le inquiría por la sustancial revisión a la baja este miércoles de las expectativas de ventas de la compañía de la manzana mordida para el primer trimestre del año fiscal 2019, en el que ahora prevé ingresar US$ 84 mil millones. Esta cifra está por debajo de los entre US$ 89 mil y US$ 93 mil millones pronosticados anteriormente.

“No olvides que Apple fabrica sus productos en China. Le dije a Tim Cook (el consejero delegado de la empresa), que es amigo mío, ‘fabrica tus productos en EEUU. Construye esas plantas grandes y bonitas que se extienden por millas en EEUU’”.