Declaran tres días no laborables para el sector público este 2019

Con la finalidad de fomentar el turismo interno como un medio para contribuir al crecimiento económico y al desarrollo social del país, el Gobierno publicó el día de ayer un nuevo decreto supremo en el que anuncia los nuevos días no laborables para este 2019, que beneficiarán directamente a los trabajadores del sector público con fines de semana más largos.

En ese sentido, se declaró el día martes 30 de julio como día no laborable, con el que se genera un feriado largo por Fiestas Patrias.

De la misma forma, el jueves 29 de agosto también será día no laborable como fecha previa al Día de Santa Rosa de Lima, que este año cae viernes (30 de agosto).

Además, el decreto establece el jueves 31 de octubre de 2019 como el tercer día no laborable del año, para empalmar con el feriado del 1 de noviembre por el Día de Todos los Santos.

El Decreto Supremo indica que, para fines tributarios, los días no laborables especificados en el documento serán considerados hábiles.

Asimismo, con respecto a la compensación de horas, el decreto indica que estas deberán ser recuperadas en los diez días inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función de sus propias necesidades.

En cuanto al sector privado, las empresas podrán acogerse a lo dispuesto por el Gobierno previo acuerdo entre el empleador y el empleado para establecer la forma en la que se recuperarán las horas que no se trabajarán. En caso de que no existiera un común acuerdo, el empleador sería quien decida el momento para recuperar las horas no trabajadas.

Asimismo, el documento destaca que las entidades y empresas sujetas al régimen laboral de la actividad privada que realizan ciertos servicios están facultadas para determinar los puestos de trabajo que estarían excluidos de los días no laborables establecidos en la norma, con la finalidad de que los trabajadores continúen laborando y así se puedan garantizar ciertos servicios básicos a la comunidad.

Algunos de los trabajos son: limpieza y saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas y combustible, sepelios, comunicaciones, transporte, puertos, aeropuertos, seguridad, entre otros.

Cabe destacar que el DS dispone que las entidades del sector público adoptarán las medidas necesarias para garantizar la provisión de los servicios indispensables.