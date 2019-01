Pequeños caficultores perdieron hasta US$ 50 por quintal

El 2018 no fue un buen año para los caficultores. La crisis que atraviesa el sector se agudizó y los pequeños productores fueron los más afectados porque los precios del grano bajaron y lo recaudado no fue suficiente para cubrir los costos de producción. Esta situación pone en riesgo la cosecha del 2019, ya que no existen los suficientes recursos para garantizar la calidad.

Y es que, en el Perú, un pequeño caficultor tiene en promedio una hectárea y media de terreno en el que siembra el grano que produce de 15 a 20 quintales por cosecha anual.

Michele Antignani, director regional de Comercio Exterior y Turismo de Junín, explicó que el costo para cultivar un quintal superó los US$ 130, pero al momento de la venta el productor recibió menos de US$ 90, por lo que la pérdida fue de US$ 50 aproximadamente.

“Los productores se han visto abandonados a su suerte, han tenido que vender al precio que se le presentaba al momento. Se corre el riesgo de que no vuelvan a sembrar, que no quieran seguir cultivando porque no podrán abonar la planta para tener cultivo de calidad y con las justas tendrán para mantener a la familia y eso si es un productor cuidadoso de sus gastos y movimientos económicos”, expresó Antignani.

Detalló que el costo de la producción por kilo tuvo un valor de S/ 7,50 a S/ 8,50, pero fue vendido por entre S/ 4,50 y S/ 5, por lo que la pérdida fue de S/ 3 en promedio.

iniciativas congeladas

Aunque no faltaron iniciativas legislativas para aportar alguna solución a los diferentes problemas que afectan a los productores peruanos, no hubo el mayor interés del Congreso para hacer alguna contribución.

Durante los últimos 12 meses se presentaron un aproximado de 5 proyectos de ley en los que se ofrecían mecanismos y soluciones para mejorar la calidad de la cosecha mediante la asistencia técnica.

Otros de los proyectos tenían como objetivo la condonación de las deudas que los productores mantenían con el Banco Agrario; sin embargo, la última, que proponía crear un estado de emergencia en el que se involucraban tanto el tema de la cosecha como la situación financiera de los caficultores, pasó inadvertida. Las leyes quedaron en el olvido en medio de la confrontación política.

Conflictos

En promedio se registraron 5 huelgas protagonizadas por los cafetaleros. La mayoría de estas manifestaciones se registraron entre setiembre y octubre en el departamento de Junín.

La primera ocurrió el 17 de setiembre con el bloqueo de la carretera a la altura del puente Huacará, en San Ramón, y tres días después se produjo el cierre de la carretera central entre Tarma y La Oroya. Posteriormente, el día 27 hubo un paro de los caficultores de las provincias de Chanchamayo y Satipo. Al día siguiente, la manifestación se extendió a La Oroya.

2019 de pérdidas

Lorenzo Castillo, gerente de la Junta Nacional del Café, proyectó que este año será peor que el 2018 debido a que se pronostica una sobreoferta de 12 millones de sacos, lo que llevará el precio a US$ 80 el quintal.

En este sentido, destacó que la crisis, que se inició en el 2016 por exceso de café en el mercado, continuará en los próximos 12 meses.

Agregó que solo en el 2018 Brasil produjo 62 millones de sacos adicionales y Vietnam e Indonesia, 30 millones de sacos.

En todo el Perú existen aproximadamente 220 mil productores, de los cuales el 95% son pequeños caficultores que podrían migrar al cultivo de coca en el Vraem.❧

La subasta

Uno de los hechos que mostraron la gravedad de la crisis ocurrió durante la Tercera Subasta Internacional de Microlotes de Finos Café, prevista para el 26 de agosto.

La actividad debió suspenderse debido a que el café que fue presentado no logró superar la calidad en tasa del año pasado.

El catador internacional Javier Pacheco dijo que los productores deben mejorar sus procesos para que el café sea más competitivo.

Agrobanco para pequeños productores