Hugo Ñopo: “El 80% del ingreso de las familias deriva del trabajo”

Ante un futuro escenario de reformas laborales, para el economista Hugo Ñopo es importante privilegiar el diálogo. En entrevista, habló sobre la necesidad de lograr consensos para corregir la inequidad de género y mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo, de donde proviene el ingreso de las familias peruanas.

- Al 2021, ¿es asumible reducir considerablemente el desempleo y la informalidad laboral?

Sí. Somos un país que ha venido creciendo y que está frente a buenas noticias de perspectivas razonables de buen crecimiento. Es momento de convertir eso en mayor beneficio para todos. ¿Cómo hacerlo? Usando los mercados de trabajo, que son esa faja de transmisión. Los hogares en este país y en América Latina en general derivan 80% de sus ingresos del trabajo. El resto son transferencias o rentas. Así de importantes son los mercados de trabajo. Velar por su eficiente funcionamiento es importante.

- ¿Qué determinará que el empleo que genera el país sea de calidad?

Lo que vemos es que hay una conciencia de mejorar la eficiencia del funcionamiento del mercado de trabajo. Parece haber la urgencia y la verdad es que debería haber más generación de consensos para que los cambios que se den sean más sólidos y duraderos. Tengan mayor legitimidad. Es importante la legitimidad porque se ve que hay múltiples voces que necesitan estar mejor consensuadas.

- ¿Ha mejorado la distribución de la riqueza en Perú?

Sí, pero hay retos pendientes. Hay dos grupos particularmente rezagados que son los jóvenes y las mujeres. La inequidad de género es absolutamente injustificable. Si uno se fija en las condiciones de capital humano de las mujeres frente a la de los hombres, no hay razón para pensar que haya disparidades en salarios. Hay mucho espacio para mejorar ahí.

- Los cambios en materia laboral vienen del Ejecutivo, del Legislativo y hasta del Tribunal Constitucional. ¿Cómo ordenar este escenario?

Es por eso que necesitamos un consenso entre múltiples actores. Parte importante de esto es la legislación, la normatividad. También es importante lo que hacemos las personas, los sesgos inconscientes que tenemos los trabajadores, empleadores, que podríamos generar un mundo más equitativo.

- ¿Por ejemplo?

Cuando se forma un panel para definir un ascenso. Tratar de buscar la paridad y que los hombres y mujeres tengan la misma posibilidad de ascender ya es un paso. Eso hoy no está sucediendo. Son pasos pequeños de partida que pueden llevarnos a una mayor equidad.

- Mecanismos como la negociación colectiva también permiten mejorar la distribución de la riqueza, pero no funcionan en el país.

Tendemos a pensar que cuando una cosa no se mueve rápido, no es eficiente. A veces moverse rápido puede llevarnos a un destino; pero cuando no ha sido legítimamente construido, el resultado no es sólido. A veces es mejor avanzar un poco más despacio sobre una base de diálogo legítimo.

- Pero claramente hablamos de un tema postergado. Los trabajadores sienten la necesidad de regularla.

Hay que impulsar esos espacios de diálogo. Pero déjame subrayar. No dará resultados inmediatos y toca tener una dosis de paciencia.

- Se está emprendiendo una reforma laboral, pero desde el Ejecutivo llegan mensajes como recorte de vacaciones. ¿Favorecen al diálogo?

Son pinceladas de una reforma que se están poniendo sobre la mesa y bien vale que esté así para que se discutan. Escuchar qué opinan todas las voces sobre eso y a qué nuevo equilibrio podemos llegar.

- ¿Cómo manejar la flexibilización sin tocar los derechos constitucionales laborales?

Hay que manejarse bien en esa delgada línea entre flexibilizar y no precarizar.