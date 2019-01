Exportaciones llegan a los US$ 43.460 millones en noviembre

El Instituto Nacional de Estadística e Informática reveló que las exportaciones peruanas alcanzaron los US$ 43.460 millones hasta al cierre de noviembre del 2018, con lo cual se encuentran muy cerca de superar los US$ 44.238 millones registrados en todos el 2017.

Durante el mes de noviembre, las exportaciones alcanzaron US$ 3.889 millones, registrando así una caída de 5,26% respecto del mismo mes del 2017, cuando se alcanzaron US$ 4.105 millones en los envíos al exterior.

En cuanto a las exportaciones tradicionales, durante el mes de noviembre alcanzaron los US$ 2.739 millones, lo cual representa una caída de -9,77% respecto del mismo mes del año 2017, cuando se alcanzaron los 3.036 millones.

Por su parte, las exportaciones no tradicionales alcanzaron los US$ 1.123 millones en noviembre, registrando un crecimiento de 6,17% respecto del mismo mes del año 2017, cuando se alcanzaron los US$ 1.058 millones.