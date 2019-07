Millenials y Generación Z representarán más del 40% del mercado de artículos de lujo en el 2025

Según el informe "Las Potencias Globales de los Artículos de Lujo 2018, los millenials y la Generación Z representarán más del 40% del mercado global de artículos de lujo en el año 2025. Esto significa alrededor de un 30% más que en el 2016, lo cual revela que los consumidores millenials están requieriendo experiencias de alto valor para satisfacer sus necesidades.

Según la consultora Deloitte, las cien mayores compañías de lujo a nivel mundial han alcanzado en total una facturación media conjunta de US$ 2.200 millones. En la industria de artículos de lujo, es encabezado por la compañía francesa LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton, con una facturación de US$ 41.593 millones, de los cuales US$ 23.447 millones corresponden a artículos de lujo.

Además, el estudio revela que por tercer año consecutivo, Italia fue el país con la mayor cantidad de empresas de artículos de lujo ubicadas en el ranking de las 20 empresas de más rápido crecimiento, pues cuenta con seis compañías dentro de este ranking.

El Top 10 empresas de artículos de lujo fueron las mismas en el FY2016 que en los tres años anteriores, aunque seis empresas intercambiaron lugares dentro de este grupo de élite. Las tres principales potencias de artículos de lujo, LVMH, Estée Lauder y Richemont, de origen francés, americano y suizo, respectivamente, han reportado utilidades de dos dígitos cada año durante los últimos cinco.