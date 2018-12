El 54% de grandes empresas en Perú tienen problemas para contratar talento humano

Según la última “Encuesta de Escasez de Talento – Perú 2018” de Manpower, el 43% de las empresas tiene dificultades para encontrar habilidades técnicas y las cada vez más demandadas fortalezas humanas. Esta cifra aumenta para las grandes organizaciones ya que el 54% reportó durante el 2018 que sufre de escasez de talento.

La encuesta también revela que un tercio de los empleadores peruanos afirma que la falta de experiencia de los postulantes es la razón principal por la que no cubren la vacante. De lado de los jóvenes, un 38% de ellos considera que no puede ingresar al mundo laboral por no contar con la experiencia previa, según un sondeo realizado por la fundación Forge Perú a jóvenes entre 18 y 24 años.

“Los puestos más demandados en nuestro país radican en empleos que no necesariamente requieren de un título universitario completo sino que se orientan más por las carreras técnicas. Empleos como asistentes administrativos, recepcionistas, representantes de ventas, oficios técnicos se han colocado entre los 5 primeros puestos más difíciles de cubrir. Los empleos digitales hoy tienen más oferta que demanda, y como estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad, suponen una oportunidad para poder reducir la brecha en la que viven miles de jóvenes peruanos(as) de bajos recursos económicos", dice María José Gómez, directora de la fundación Forge Perú.

La encuesta de Manpower también se revela que a uno de cada 4 empleadores se le dificultó cubrir sus puestos de oficios calificados en comparación con el año pasado.

“A pesar de que las empresas han ido transformándose, han ingresado el componente digital, para ellos sigue siendo importante encontrar la combinación entre las fortalezas humanas y las habilidades técnicas. El 22% de los empleadores peruanos piensa que los postulantes carecen de las fortalezas humanas necesarias”, señala el informe.