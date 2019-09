Feriados y días no laborables en Perú : ¿Cuántas fechas libres te restan hasta finales de 2019?

Los feriados 2019 siempre ofrecen oportunidades de descanso. Conoce qué días disponibles hay en feriados y días no laborables para que planifiques de la mejor forma tus días libres.

Es importante precisar que estas fechas de descanso son de cumplimiento obligatorio para el Estado y opcional para el sector privado. Es decir, si bien los trabajadores de las empresas tienen esos días libres, deben compensarlos en otro momento.

Aquí te mostramos los feriados 2019 para que aproveches en viajar dentro o fuera del Perú con tu familia o amigos, según el calendario 2019.

Los días no laborables decretados por el Gobierno para este 2019 son martes 30 de julio, jueves 29 de agosto y jueves 31 de octubre del 2019. Cabe resaltar que para fines tributarios, estos días sí serán considerados como días hábiles.

Feriados 2019 en El Peruano

Feriados y días no laborables en el Perú 2019

Febrero, marzo y setiembre son los únicos meses del 2019 que no tendrán ningún feriado en Perú. Conoce cuáles son los días no laborables en el Perú y cuántos son para que te planifiques y puedas aprovecharlos en los próximos meses.

calendario de Feriados 2019

Enero

Martes 1 de enero: Año Nuevo.

Feriado por Año Nuevo

Febrero

No hay feriados en este mes.

Marzo

No hay feriados en este mes.

Abril

Jueves 18 de abril: Jueves Santo

Viernes 19 de abril: Viernes Santo

Domingo 21 de abril: Domingo de Resurrección.

Feriado de Semana Santa

Mayo

Miércoles 1 de mayo: Día del Trabajo.

Feriados del Día del trabajo

Junio

Sábado 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo.

Feriado por San Pedro y San Pablo

Julio

Viernes 26 de julio: medio día no laborable por Juegos Panamericanos Lima 2019.

Sábado 27 de julio: día no laborable por Juegos Panamericanos Lima 2019.

Domingo 28 de julio: Día de la Independencia del Perú.

Lunes 29 de julio: Fiesta de la Independencia del Perú.

Martes 30 de julio: primer feriado no laborable (Juegos Panamericanos Lima 2019).

Fiestas Patrias

Agosto

Jueves 29 de agosto: segundo feriado no laborable, para el sector público.

Viernes 30 de agosto: Festividad de Santa Rosa de Lima.

Santa Rosa de Lima

Setiembre

No hay feriados este mes en el Perú.

Octubre

Martes 8 de octubre: Celebración del Combate de Angamos.

Jueves 31 de octubre: Tercer feriado no laborable.

Combate de Angamos

Noviembre

Viernes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

día de todos los santos

Diciembre

Domingo 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

Miércoles 25 de diciembre: Navidad.

Navidad

Feriados compensables del 2019 en el Perú

Es importante agregar que las horas no trabajadas durante los Feriados 2019, serán compensadas en los diez días inmediatos posteriores o cuando el empleador lo establezca en función a sus propias necesidades.

Así lo establece el Decreto Supremo N° 002-2019-PCM, publicado el 4 de enero de 2019 en las Normas Legales del Diario Oficial ‘El Peruano’.

¿Cómo se calcula el pago por trabajar feriado?

Aquellas personas que trabajen en los feriados recibirán el doble del monto que perciben diariamente.

Este año los Feriados 2019 serán más largos por los días no laborables que el Gobierno decretó para fomentar el turismo.

Los feriados no laborables 2019 serán tres: el 30 de julio, 29 de agosto y 31 de octubre.

Puedes aprovechar estos días para hacer viajes largos.

El pago por trabajar feriado, así se calcula

Para saber cuánto ganas por el feriado que trabajarás debes dividir el tu sueldo mensual entre 30 y este entre 8, que son las horas laborables.

Del primer resultado, se duplica la cantidad en caso trabajes en feriado. Asimismo. Si laboras horas extras, recibirás un monto mayor: en este caso, será un 25% adicional por las dos primeras horas, mientras que un 35% en las siguientes.

Feriados largos del 2019 en Perú

Los feriados largos se forman cuando una fecha coincide con los días no laborables decretados por el Gobierno para fomentar el turismo en el país.

Estos son los cuatro feriados largos del 2019:

- Feriado largo del jueves 18 al domingo 21 de abril (Semana Santa)

- Feriado largo del sábado 27 al martes 30 de julio (Fiestas Patrias en Perú)

- Feriado largo del jueves 29 de agosto al 1 de septiembre (Día de Santa Rosa de Lima)

- Feriado largo del jueves 31 de octubre al 3 de noviembre: (Día de Todos los Santos)

Durante estos días puedes pasar tiempo con tu familia o planear un viaje para relajarte.

Días no laborables - Juegos Panamericanos

Con motivo de los Juegos Panamericanos Lima 2019, el Gobierno oficializó, a través de un decreto supremo, declarar un día y medio no laborables para el sector público y privado.

Con esto se busca facilitar el traslado de los deportistas durante la inauguración y primera jornada de los Juegos Panamericanos Lima 2019. La norma establece media jornada no laborable para el viernes 26 de julio desde el mediodía. El 27 de julio aplica la misma medida durante todo el día.

Diferencia entre feriados y días no laborables

Puede que las palabras feriado y día no laborable sean términos muy parecidos, pero tienen significados diferentes.

Durante los feriados, los trabajadores reciben un pago adicional incluso si no trabajan ese día. En caso de que si laboren, los empleados reciben la remuneración del día y dos pagos más.

En el caso de los días no laborables, estos dependen de la entidad en la que se trabaja. Si pertenece al sector privado, se realiza un acuerdo entre el trabajador y el empleador; si trabaja en esos días, solo reciben el pago de un día hábil. En el sector público establece que si el empleado decide no laborar, deber recuperar las horas no trabajadas, mientras que en caso de trabajar, no recibe un pago extra.

