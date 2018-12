Recomendaciones para rendir el dinero durante las fiestas navideñas

A pocos días de haber iniciado el mes en el que se celebra la Navidad y el año nuevo, es momento de pensar en las finanzas personales y en cómo distribuir el dinero de lo regalos y los festejos que son tradición en esa temporada.

Por eso, Marco Poma, fundador de Tkambio, casa de cambio en línea, recomienda seguir los siguientes consejos:

Arma una lista de gastos: Sabemos que en esta época se disparan los descuentos y la publicidad está en todas partes, cuidado, no vayas por ahí comprando por comprar. Arma un presupuesto de gastos e intenta aferrarte a él lo más que puedas. Incluye lo que piensas invertir desde los adornos hasta los regalos de intercambio. Esto te ayudará a visualizar el monto total de tus futuros gastos y ver cómo ahorrar en ellos.

Compra por internet: Una buena opción, ya que se ahorra tiempo y no hay límites de horario. La cantidad de dinero que puedes ahorrar, y sobre todo la comodidad de poder recibir el paquete en tu casa, o en el trabajo, si las horas de entrega no concuerdan con tus horarios en casa, no tiene precio.

Realice las compras con tiempo: Hay muchas personas que a veces se adelantan a comprar y tener todo listo para celebrar la Navidad, esto también es muy bueno, es parte de una organización.

Organiza cenas comunitarias: Las también llamadas cenas de “traje”, ya que se refieren a “yo traje el vino”, “yo traje el paneton”, “yo traje el postre”; son cenas en las cuales cada uno lleva algo para la mesa. Así todos ahorran y comparten un buen momento en familia.