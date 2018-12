Exportación de cacao a la Unión Europea en riesgo desde el 2019

El cadmio, un metal pesado cuyo consumo puede generar cáncer, debilitamiento óseo, vómitos y diarrea a las personas, puede poner en riesgo cerca de US$ 120 millones en exportaciones de cacao peruano a Europa desde el 1 de enero del 2019.

Producto de la minería ilegal y entre otros factores, este metal peligroso para la salud se encuentra en muchos terrenos cacaoteros de las regiones San Martín, Cusco, Ucayali, entre otras; y por consiguiente, son absorbidas por las plantas de cacao y transmitidas al fruto

En 2014, la Unión Europea (UE) puso estándares más estrictos para la concentración de cadmio en el cacao y estableció que solo podría haber entre 0,10 y 0,60 miligramos de cadmio por cada kilo de este fruto. La medida entrará el 1 de enero del 2019 y, aunque no todas las zonas cacaoteras del Perú tienen concentración de cadmio, existen lugares en donde aún se supera el límite permitido por la UE hasta en un 80%, explica Leandro Stella, gerente agrónomo para la región Sur Pacífico de Yara Perú.

"El cadmio es un metal pesado y está en contra de la agricultura. En zonas donde ocurren la explotación de minería de forma ilegal se utilizan productos que van a aumentar el nivel de cadmio en el agua, y esta agua cae en las zonas productoras de cacao, contaminando así el suelo", dijo a La República.

Retraso

Para evitar una afectación a las exportaciones, el Ejecutivo intentó negociar por la vía diplomática con la UE y establecer una prórroga para lograr los nuevos estándares de cadmio en el cacao. Sin embargo, el ministro de Agricultura, Gustavo Mostajo, confirmó hace unos días que no se logró un acuerdo.

Para Luis Ginocchio, exministro de Agricultura, el Gobierno aún debe insistir en negociar una prórroga y comprometerse a ejecutar un plan que busque reducir los niveles de cadmio.

En esto también coincide Eduardo Zegarra, economista agrario e investigador de Grade, y agrega que se debe realizar una inversión muy fuerte en innovación y tecnología para brindarle herramientas a los cacaoteros peruanos que les permitan obtener frutos dentro de los parámetros requeridos para la exportación.

"Se requieren nuevas tecnologías y una serie de cambios, pero al parecer el Gobierno no ha podido o no ha tenido la capacidad de generar algún tipo de extensión. Esto es un tema tecnológico y de capacitación que requiere tiempo. La planta absorbe el cadmio y no se resuelve así no más. Requiere inversiones fuertes y estudios de suelo", dijo Zegarra a La República.

Soluciones

Leandro Stella, de Yara Perú, considera que en estos cuatro años se hicieron pocos esfuerzos para difundir el conocimiento que les permita a los cacaoteros peruanos aplicar nuevas técnicas de producción

"Un punto clave es lograr una fertilización balanceada. Tenemos elementos tradicionales que son antagónicos al cadmio. Un ejemplo es el calcio, que dentro del suelo es antagónico al cadmio. Por lo tanto, cuando yo fertilizo un cultivo con calcio soluble, con buena cantidad de calcio va a disminuir y va empujar el cadmio a zonas más profundas del suelo y la planta va a tomar solo el calcio", sostuvo.❧

CLAVES

Perú es el segundo productor de cacao orgánico a nivel mundial por detrás de República Dominicana, según Luis Mendoza, gerente de APPCacao.

El área de producción de cacao en el Perú se expandió de 120 mil hectáreas en el 2015 a 140 mil hectáreas en el 2016.

En cifras

74 mil

toneladas de cacao se despacharon en el 2017, según APPCacao debido al Niño Costero.

93%

de la producción de cacao se concentra en 7 de las 16 regiones donde se cultiva cacao en el Perú.