Gobierno Regional de Arequipa formalizó a 845 mineros ilegales en 2018

Durante 2018, el gobierno regional logró la formalización de 845 mineros que trabajaban de manera ilegal en Arequipa. La meta era superar los 1300, pero por demoras en trámites se retrasó el proceso, según indicó el gerente de Energía y Minas, Miguel Ángel Sucapuca Arpasi.

En cartera quedan 430 nuevas formalizaciones, pero se darán el próximo año. La nueva gestión deberá continuar con el trámite, señaló Sucapuca. Ellos pertenecen a un parque minero en la zona de Mollehuaca de la provincia de Caravelí.

A la espera de la formalización, también están otros 200 extractores, que no lograron realizar sus trámites ni inscribirse en el Registro Integral de Formalización Minera. El registro, en este padrón, venció en agosto de 2017. Al no estar registrados, no pueden formalizarse.

Sucapuca indicó que este grupo de mineros pidieron ser incluidos en el proceso de formalización, por lo que la comisión de Energía y Minas del Congreso presentó un proyecto para que sean aceptados. El Congreso aún no discute la propuesta, por lo que la nueva gestión deberá seguir con el proceso.

CONTAMINACIÓN

La Autoridad Regional del Medio Ambiente (ARMA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizaron un estudio de los contaminantes generados por la minería en el distrito de Secocha, Camaná.

Los resultados recién se conocerán y, con ellos, se podrá evaluar qué acciones tomar para contrarrestarlos. "Siempre se habla de contaminantes, pero nunca se hizo un estudio real de la situación", dijo.