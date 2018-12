PBI no primario del Perú creció 5.0% en octubre

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) anunció hoy que el Producto Bruto Interno (PBI) no primario creció 5.0% en octubre de este año, casi cuatro veces más que la tasa de expansión de los sectores primarios que avanzaron 1,3% en dicho mes.

En los sectores no primarios, destacó el crecimiento de la manufactura no primaria en 6,7 por ciento por la mayor producción de bienes de consumo masivo y de capital; el avance de 8,7 por ciento de la construcción ante un mayor avance de obras y un aumento en los despachos de cemento; y la expansión de 4,7 por ciento en el total de servicios, en particular los servicios financieros y de telecomunicaciones.

Mientras que en los sectores primarios, destacó el crecimiento del sector agropecuario por el incremento sostenido de la producción orientada al mercado externo y de la carne de ave, y del sector pesquero por una recuperación en las capturas de jurel y pota para congelado.

En el décimo mes del año, el PBI creció 4,2 por ciento, su tasa de expansión más alta desde mayo de 2018.