BCRP: “No creo que los destapes de corrupción afecten al crecimiento”

El escenario político peruano en el 2019 podría tener su primera turbulencia en enero, cuando el Equipo Especial Lava Jato regrese de Brasil con la información proporcionada por Jorge Barata, el exdirectivo de Odebrecht en el Perú.

Y es que ya en el 2017 el crecimiento económico se vio impactado por la crisis política y el PBI se desplomó a 2,5%.

Consultado sobre esta posibilidad, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) descartó cualquier efecto negativo en el 2019 ya que se proyecta crecer un 4%.

"No creo que afecten en absoluto los destapes de corrupción al crecimiento. No creo que nadie del Gobierno esté involucrado en esto. El 2017 estuvo marcado por una falencia del sector construcción por las obras de Odebrecht y obras locales. No creo que tenga un efecto mayor", dijo Julio Velarde, titular de la entidad.

Los indicadores recientes son, para el banco, prueba de que la recuperación sería sostenida. En noviembre de este año proyectan que la economía crecería 5,6% y en diciembre la tasa sería de 5,1%. Recordemos que los resultados oficiales de ambos meses recién los publicará el INEI en enero y febrero próximo.

"El crecimiento de este 2018 está siendo impulsado por la demanda interna. Que estuvo bastante débil los últimos tres años", dijo. En tanto, la inversión privada, que tuvo un crecimiento de 0,2% en el 2017, cerraría el 2018 con un crecimiento de 4,7% y treparía hasta el 6,5% en el 2019.

El monto de inversión que estima el BCRP es de US$ 19 mil millones entre el 2019 y el 2020. En el sector minero sustentan la inversión los proyectos Quellaveco, Mina Justa y la Ampliación de Toromocho. Los tres totalizan una inversión de US$ 9.800 millones. En infraestructura está la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, la Línea 2 y Terminales Portuarios con una inversión total de US$ 4.427 millones.

"La inversión pública, que cayó el año pasado, esperamos que este año crezca 9,9%. El próximo año esperamos que crezca 2,8% por una caída de la inversión de gobiernos regionales y locales", agregó Velarde.

Soportarán la inversión pública la Reconstrucción con Cambios, la Línea 2, la Refinería y, en menor medida, los Juegos Panamericanos.

SIGUE SIENDO UN RIESGO

Para el economista Armando Mendoza, lo dicho por Velarde sobre la economía y la corrupción debe ser tomado como una declaración política.

"Pensar que lo que nos afectó en el 2017 mágicamente desaparecerá en el 2019, que la corrupción no es un riesgo sustancial para el crecimiento, me parece algo poco creíble. La corrupción va mucho más allá de eso", aseveró.

Dijo, por ejemplo, que al verse algunos miembros de la política comprometidos con estos casos de corrupción, se podrían trabar reformas importantes para el país.

"Hay diversos estudios de que la corrupción le cuesta al país 10 mil millones de soles. La corrupción es un problema grave del país y pensar que no va a afectar, solo son buenos deseos", agregó.

Este viernes, el representante de la agencia calificadora Fitch Ratings, Richard Francis, dijo que posibles cambios en el caso Lava Jato impedirían la mejora de las inversiones y el crecimiento en el país. Cabe destacar que Fitch mantuvo en setiembre la calificación crediticia de Perú en “BBB+” con perspectiva estable.❧

EN CIFRAS

S/3.500

millones es la inversión que se realizará en la Reconstrucción en el 2019.

-1,1%

es la proyección del BCRP para el sector minería en el 2018.

1.315

millones de dólares es la inversión en el sector hidrocarburos para el periodo 2019-2020.

-2,7%

es el déficit fiscal esperado para este 2018.

