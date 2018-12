Confiep tiene como objetivo instaurar una nueva cultura empresarial orientada al bien común

Durante la reunión de fin de año de la Confiep, el presidente del gremio, Roque Benavides, hizo un llamado para reforzar el rol transformador que tiene el sector privado, el cual implica una nueva cultura empresarial enfocada en el bien común, con el fin de crear y brindar más y mejores oportunidades para todos los peruanos a través de la inversión privada y generación de empleo.

“En nombre de la Confiep hago un llamado urgente para actuar. En este sentido, venimos promoviendo una nueva cultura en las empresas que busque ese bien común. No se trata sólo de promover las inversiones, no se trata sólo de generar más empleos, no se trata sólo de nuestra contribución fiscal. Se trata de instaurar, en cada una de nuestras decisiones, en cada una de nuestras acciones: principios éticos y participativos. No podemos quedarnos como espectadores”, enfatizó Benavides.

Asimismo, destacó que el Perú necesita contar con líderes íntegros que construyan el futuro de la patria con humildad, decisión y firmeza; con profesionales que respeten la ley y a las personas y que cuenten con una visión de futuro y compromiso con el país.

En su discurso, el presidente de la Confiep reafirmó el compromiso de la empresa privada de seguir trabajando por un sistema ético, competitivo y comprometido con el desarrollo del país.