Se requiere mayor presencia de productos peruanos en Taiwán

Taiwán y Perú son socios complementarios sin embargo se necesita mayor presencia de productos peruanos en dicho país asiático, señaló Bruce Sheu, secretario de la División de Economía de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi.

Detalló que Perú exporta productos mineros y agrícolas mientras que Taiwán le provee tecnología al Perú.

Precisó que Taiwán compra al año US$ 850 millones en productos de agricultura y US$ 750 millones en productos de acuicultura pero sólo US$ 55 millones y US$ 11 millones, respectivamente se le compran al Perú.

"Aún no logran mucha presencia los productos peruanos en Taiwán por eso el Gobierno peruano puede lograr más negocios con Taiwán. Son los productos acuícolas los que tienen dificultad para entrar al país como por ejemplo la quinua, que son productos importantes", resaltó.

El representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi, Iván Y. J. Lee, sostuvo que Taiwán aspira a contribuir en la solución de problemas como la delincuencia, los derechos humanos y la cobertura de la salud pública.

Agregó que Taiwán produce el 25% de la demanda mundial de chips y tabletas.

"Taiwán tiene 23 millones de habitantes y destaca por su desarrollo económico, tecnológico y recursos humanos", dijo.❧