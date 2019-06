"A largo plazo el bitcóin está muerto", asegura una persona que se hizo millonaria con esa criptomoneda

El Bitcoin parece que tiene los días contados, o por lo menos es lo que eso afirma una de las personas que hizo millonaria gracias a esa moneda virtual.

Se trata Erik Finman, quien llegó su cuenta bancaria de dinero y se hizo millonario gracias al Bitcoin, y que ahora asegura que esta moneda fallecerá en el futuro.

"El Bitcoin está muerto, está demasiado fragmentado, hay muchas luchas internas, por lo que no creo que dure", dijo el joven en una reciente entrevista con el portal MarketWatch, reseña RT.

A principios de mayo, el valor del Bitcoin alcanzó los 9.825.25 dólares estadounidenses, actualmente tiene un valor de 3.494,21 dólares, de acuerdo con el sitio web CoinDesk.

Para Finman, el Bitcoin podría tener una o dos alzas importantes, pero "a largo plazo está muerto".

La advertencia de uno de los mayores beneficiados por esta moneda virtual no es menor. Cuando tenía 12 años, la abuela de Erik Finman le regaló 1.000 dólares. En lugar de gastarlo en juguetes, Finman comenzó a invertir en bitcoines en el 2011 y convirtió los 1.000 dólares en más de 4 millones de dólares.

La revista TIME nombró a Finman el adolescente más influyente del 2014 y desde entonces no ha parado. Recientemente, el joven de 19 años advirtió en Twitter que una crisis económica "viene muy pronto" y que será "dura".

There’s an economic crisis coming very soon - whether it is natural or manufactured is irrelevant now.



Better be ready to ride out the storm, it’s going to be rough.