¿Qué son las compradoras de fantasía y por qué las llaman así?

Las compras compulsivas pueden ser un gran problema para las finanzas personales de muchas personas, sobretodo para los amantes de la moda y del buen vestir.

Sin embargo, este no es el caso de las compradoras de fantasía. Ellas no gastan ni un centavo, pero se hacen pasar por millonarias.

Algunas personas llevan el hábito de "vitrinear" a un nivel que uno podría llamarlas "compradoras de fantasía". La razón es que le resulta divertido fingir tener dinero.

Sue Elliott-Nicholls, de Reino Unido, es una gran exponente de este "arte", reseña la BBC.

“Me encantan las tiendas de lujo. El olor, la iluminación, los pisos relucientes, los ayudantes hermosos que se me acercan mientras me pruebo un anillo de Cartier, me rocío cerca de 400 dólares en perfume, me acurruco en un sillón de 5.000 dólares y reflexiono sobre los beneficios de un par de gafas de sol Chloé de 700 dólares. Obviamente no tengo ninguna intención de comprar ninguna de esas cosas. Solo me gusta fingir”, dice sin remordimiento.

No hay límite de edad para ser compradora de fantasía; Tehya, de 21 años también lo hace. "Podría mirar los bolsos por horas. Los dejo en mi carrito por unos días y luego lo vacío y vuelvo a comenzar unos días después".

Hay personas que van más allá. "Voy a las páginas web de los agentes inmobiliarios y pienso '¿dónde me voy a mudar?'", dice Kirby. "No está mal para alguien que alquila una habitación en el piso de su amiga".

Y tú ¿también vas a las tiendas a fingir que tienes dinero para probarte vestidos que nunca podrás pagar?