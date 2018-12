Metallica dona 1 millón de dólares a centros de formación profesional y universidades

A través de su fundación All Within My Hands, Metálica donó 1 millón de dólares a diez escuelas estadounidenses para beneficiar programas de introducción al mercado laboral de aproximadamente 1.000 estudiantes.

“Todos en la banda nos sentimos afortunados de que la música nos haya dado la oportunidad de tener éxito haciendo algo que nos apasiona. Queremos compartir este éxito con otros de manera que puedan encontrar un trabajo en el que puedan hacer lo mismo”, dijo Lars Ulrich, baterista de la banda.

La fundación All Within My Hands se centra en recaudar fondos para ayudar a la creación de comunidades sostenibles a través de la educación y la lucha contra el hambre.