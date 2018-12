Ministro habla de reforma laboral pero calla sobre control de fusiones y adquisiciones

Un tema central para la economía, y que hasta la fecha el gobierno se resiste a abordar, es la necesidad de contar con una ley que regule las fusiones y adquisiciones empresariales para evitar los monopolios y oligopolios en el país, consideran especialistas en el tema como el excongresista Jaime Delgado y el presidente de Aspec, Crisólogo Cáceres.

Por ello, en momentos en que el Ejecutivo, respaldado por el sector empresarial, promovía la competitividad a través de un manual de acción, era la oportunidad para darles el último empujón a las iniciativas que apuntan a regular las fusiones y adquisiciones que pudieran tener efectos negativos sobre la economía.

Así lo considera el excongresista Jaime Delgado, quien además advierte que es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) quien en todo momento ha cuestionado ese tema.

"Aun cuando se discute el tema desde el 2013, a pesar de que diversos organismos internacionales coinciden en la necesidad de que Perú cuente con una herramienta de esa naturaleza que tanto daño causa a los consumidores y desincentiva a nuevos actores en el mercado, el Ejecutivo no lo menciona y parece que no estuviera en la agenda para levantar la competitividad", cuestionó Delgado.

Para Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec, Martín Vizcarra comete un error "al dialogar solo con los empresarios y no con los consumidores" para la mejora de la economía. Además, criticó que se busque mejorar la competitividad sin querer regular las fusiones y adquisiciones en la economía.

"La ley de fusiones y concentraciones no prospera hasta el día de hoy. En el Perú se hacen concentraciones aberrantes y no hay nadie que ponga freno a esto. Por eso es lamentable que el presidente Vizcarra haga el plan de competitividad con quienes no están a favor de la libre competencia", dijo Cáceres.

reposición diezmada

Aunque quedó descartado que la reforma laboral, formulada por el gobierno, recortará los derechos laborales tales como la gratificación, CTS y las vacaciones, sí evaluaría la indemnización y reposición de los trabajadores que hayan sido despedidos de forma arbitraria, en palabras de Carlos Oliva, titular del MEF.

"Organismos como la OIT (Organización Internacional del Trabajo) dicen que tener varias indemnizaciones ante un despido no es lo más apropiado. (...) En Perú, tenemos varias indemnizaciones. Por despido se le paga hasta 18 sueldos y, además, se le repone. Hay cosas que sí tenemos que revisar", declaró.

Explicó que quien recibió la liquidación ya no debería presentar un juicio por reposición ante el Poder Judicial. "Eso sería lo lógico", expresó. Aunque agregó que el tema todavía entrará a debate.

"Este gobierno hace muy bien en ponerlo sobre la mesa. Lo vamos a plantear, haremos las explicaciones y foros del caso, y ojalá que podamos llegar a un acuerdo, y siendo un tema del Tribunal Constitucional vamos a tener que conversar con el Congreso", indicó el ministro Oliva.

¿Vacaciones de 22 días?

El ministro de Economía también se refirió a las vacaciones, indicando que deben ser de 22 días laborables. "En el tema de vacaciones, tenemos 30 días, pero en realidad incluye sábados y domingos. Yo opino que deberíamos tener 22 días laborables de vacaciones y que la gente debería tomarlos cuando deseen. Eso es parte de la flexibilidad laboral", declaró tras afirmar que el tema todavía será discutido.

Al respecto, indicó que "la legislación debe estar a la par de la revolución laboral que se está dando en el mundo", con nuevos trabajos como el teletrabajo, part time y personas independientes.

Cabe señalar que Perú, junto con Panamá y Nicaragua, tiene 30 días de vacaciones, lo más extenso de la región, mientras que el resto de países tienen en promedio 15 días y lo incrementan de forma gradual. No obstante, a pesar de contar con esos beneficios, y en comparación con otros países, Perú no incrementa los sueldos anualmente.❧

En desacuerdo con el MEF