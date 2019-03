Piden aprobación de ley para que afiliados a AFP mayores a 40 años puedan solicitar sus aportes

Ciudadanos de Arequipa aprovecharon la llegada de los congresistas de su región para exigirles la aprobación de un proyecto de Ley que está en el Congreso, el cual permitirá a los afiliados mayores a 40 años de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) puedan retirar el 95,5% de sus fondos de pensiones si es que se encuentran desempleados como mínimo un año.

Este solicitud ciudadana se dio en el marco del foro que realizó el congresista Justiniano Apaza denominado "La problemática de los ex aportantes de las AFP y su impacto en la economía".

“Hay gente que no aporta dese hace más de 10 años y sus fondos se han visto perjudicados considerablemente. En este foro que hemos realizado con éxito en Arequipa, los ex aportantes han denunciado que en un año han perdido entre 3 mil, y 5 mil soles. La SBS también ha confirmado que hay 2 millones y medio de afiliados que no aportan por un año a más, esto representa el 35% del total, por lo que es un grave problema”, enfatizó el parlamentario.

En este sentido, el legislador advirtió que es de suma importancia aprobar esta iniciativa legislativa ya que las personas que no aportan por años, además de que se están reduciendo sus aportes, tienen un fondo que no les alcanzará para una pensión digna, ya que para obtener una equivalente al sueldo mínimo deberán tener un fondo de más de 180 mil soles.

Cabe resaltar que el 31% de pensiones del sistema privado es menor a 415 soles, existiendo casi un centenar de casos de pensionistas que reciben menos de 10 soles. Finalmente, Apaza Ordóñez exigió a los congresistas de diferentes bancadas a no darle la espalda a los ex aportantes de las AFP: “Este es el momento para que los congresistas, con su voto, demuestren y defiendan su compromiso con ellos, y no les den la espalda como lo hicieron la última vez en la Comisión de Trabajo, intentado archivar su iniciativa legislativa”, sentenció.