Tasa de desempleo juvenil supera cuatro veces a la de adultos a nivel nacional

El cuarto informe mensual ‘Perú, ¿y cómo vamos?’ elaborado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) reveló que la tasa de desempleo juvenil supera cuatro veces a la de los adultos.

El documento detalla que, según la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza del 2004 al 2017, la tasa de desempleo juvenil se ubica en 8,5% frente al 2,1% en el caso de los adultos.

Cabe precisar que en el grupo de jóvenes se ubican personas entre 15 y 29 años de edad y en el grupo de adultos, los que están en el rango de 30 a 65 años.

El viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Fernando Cuadros, aseguró que a los jóvenes les cuesta acceder a un puesto formal básicamente por tres razones. Porque no tienen la experiencia laboral necesaria, porque no están adecuadamente formados o porque su perfil no se adecúa a lo que las empresas necesitan.

Asimismo, Cuadros destacó que la promoción del empleo juvenil es uno de los ejes centrales de la gestión actual del Ministerio de Trabajo y que existen dos decretos legislativos aprobados que ayudarían a mejorar la situación actual.

Uno de ellos es el que determina el fortalecimiento y la mayor accesibilidad al Certificado Único Laboral para Jóvenes (Certijoven), documento gratuito que ayudará a tener en un solo texto toda la información que los jóvenes necesitan para postular a una vacante laboral.

Y la segunda está enfocada en las modalidades formativas laborales para el sector público como un incentivo a la realización de prácticas pre profesionales y profesionales en el Estado.

Con respecto a la generación de empleo global, el viceministro afirmó que la cifra a fin de año será positiva, con un incremento del 1% a nivel urbano.

En la misma línea, aseguró que la tasa de desempleo irá disminuyendo paulatinamente a partir del primer trimestre del próximo año, argumentando que el empleo es una variable directamente ligada al crecimiento de la economía del país.

Otro dato importante que destaca el documento es que la cifra de los trabajadores jóvenes con contratos aumentó de 35,7% en el 2007 a 47% en el 2017. Sin embargo, el número de jóvenes que trabajan sin vínculo laboral con las empresas es muy grande aún, llegando al 51,7% del total.

Empleo formal

Según el informe presentado por el MTPE, el empleo formal privado a nivel urbano creció 0,5% octubre con respecto al mismo mes del año anterior.

“Este crecimiento se explica básicamente por el incremento del empleo en tres actividades: la actividad extractiva (13,4%), que incluye a la minería, la agricultura y la pesca; servicios (1%) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (0,3%)”, detalló Cuadros.

En cuanto a Lima Metropolitana, el representante del Ministerio de Trabajo indicó que el empleo formal en el sector privado mostró la primera mejora del año con 0,1%, basándose en el buen desempeño de los sectores de servicios y transporte, almacenamiento y comunicaciones.

Datos

- A pesar de que el Ministerio de Trabajo ha impulsado nuevos regímenes laborales, el 80% de los trabajadores privados formales laboró bajo el Régimen Privado General (D. Leg. 728).

- La remuneración promedio mensual de los trabajadores privados formales bajo el Régimen Privado General aumentó durante este año llegando a un promedio de S/ 2.577.

“Esta no es una nueva Ley Pulpín”

- En otro momento de la presentación del informe mensual, el viceministro destacó que el Proyecto de Promoción del Empleo Juvenil se encuentra en una etapa de socialización con jóvenes para que quede claro que no se trata de una nueva “Ley Pulpín” y que tampoco tiene la intención de romper beneficios laborales.

- Cuadros aseguró que es un proyecto del Ministerio que otorgará incentivos como el subsidio estatal para el aporte a Essalud y parte de la contribución laboral a empresas que contraten a jóvenes para promover y regular la formalización de este grupo en el mundo laboral.

- El viceministro afirmó que posteriormente se presentará el proyecto al Consejo Nacional de Trabajo (CNT), con el objetivo de recibir aportes para enriquecer la propuesta. Destacó la importancia de validarlo socialmente.