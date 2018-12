Gratificación: Errores que debes evitar al momento de recibir tu dinero

A puertas de la Navidad, muchas personas recibirán su gratificación y aún no han definido en qué destinarán su dinero. En esta nota, algunos consejos para un uso responsable de tu dinero.

No saldar tus deudas: Un error es no poner como prioridad el pago de deudas cada vez que se tiene un ingreso extra. Lo mejor que puedes hacer es pagar esas deudas que ya vencieron o están por vencer. Y si no tienes deudas, cancela por adelantado algunas cuotas fijas que tengas mensualmente mediante un prepago de tu crédito, aconsejó el ABC del BCP.

No ahorrar: Mucha gente suele gastarse toda su “grati” en compras innecesarias, cuando podría ser el momento perfecto para retomar este hábito que dejaste hace un buen tiempo y hacer crecer tus ahorros. Fíjate una meta en un plazo de tiempo y eso te motivará a seguir ahorrando.

No invertir: Si tienes la posibilidad de invertir y no lo haces estás dejando pasar la oportunidad para incrementar tus ingresos. Si está en tus planes adquirir un bien, emprender un negocio o estudiar un postgrado, aprovecha la “grati’ para cumplirlos.

Realizar compras compulsivas: Antes de realizar una compra, busca ofertas, compara los precios y revisa las plataformas online, donde se venden los mismos productos a menor precio. No te dejes llevar por tus impulsos y gasta solo lo presupuestado

No priorizar lo necesario: Debes tener apuntados tus gastos fijos y necesarios para que cuando recibas dinero extra ya sepas en qué debes usarlo. Si necesitas cambiar las tuberías, el cableado de tu casa o renovar algún electrodoméstico en mal estado, la “grati” te cae como anillo al dedo. Son gastos necesarios que se realizarán tarde o temprano.