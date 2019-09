Liliana La Rosa: “Los programas sociales tienen un aporte a la lucha contra la pobreza”

La ministra Liliana La Rosa contó a La República los avances que viene realizando durante los ocho meses que lleva de gestión en el ministerio. Afirmó que sí se logrará la meta del Gobierno de reducir los índices de anemia de 43% a 19% en el 2021. Considera necesaria una política de inclusión social.

- ¿Cómo va la reducción de la pobreza?

La pobreza creció durante el año 2017 y ahora estamos no sólo dando muestra de avances en materia de crecimiento económico sino también desde la reforma de programas sociales ya tenemos algunos indicadores positivos. Por ejemplo, en Cuna Más hemos bajado 9 puntos la anemia, en Qali Warma y en Juntos también hay una proyección en positivo. Estamos también incentivando a los gobiernos regionales a través de nuestro fondo de estímulo al desempeño que es un instrumento de incentivo económico que va dirigido a los gobiernos regionales para reducir la anemia. Hemos mejorado la cobertura: entre abril y julio de este año pasamos de 15 mil personas que se atendían por anemia a 23.478 atenciones.

PUEDES VER: Entregarán el 2019 pan de chocho y conservas de sangrecita para disminuir la anemia infantil en Áncash

- ¿Se logrará la meta de reducir la anemia a 19%?

La meta es reducir la anemia de 43% a 19% y es una meta patriótica y vamos a lograrla con el esfuerzo de todos los sectores. Estamos trabajando en mejorar la lactancia materna y de cero lactarios en cuna Más hoy tenemos 2.118 lactarios a nivel nacional. Estamos avanzando de forma imparable con todos los programas sociales en su mejoramiento, ya sacamos las normas de Qali Warma para lograr que también ayude a dinamizar la economía local a través de las adquisiciones locales de los productos que se generan con asociaciones de productores locales y estamos trabajando nuestra política nacional de desarrollo e inclusión social, la cual está siendo validada por el Ceplan y diversos sectores del gobierno. Esperamos que así como tenemos una política de productividad en breve tengamos una política de inclusión social.

- ¿Cómo va la focalización de los programas sociales como Pensión 65?

El Estado garantiza que las personas de 65 años que viven en extrema pobreza y no tienen pensión reciban 150 soles mensuales. Tenemos 1.000 de esos 540 mil que son atendidos y que viven en pobreza extrema y que están en esta atención integral de salud. Estamos haciendo un trabajo más allá de lo monetario que por supuesto no solucionamos todo el problema de la pobreza. Los programas sociales tienen un aporte a la lucha contra la pobreza pero no es el responsable del conjunto de la lucha contra la pobreza.

- ¿Cuál es ese trabajo conjunto?

Hay dinámicas económicas y de empleo y de políticas públicas que se podrían sumar y que estamos como gobierno trabajando en ello para el desarrollo del país. Es importante decir que a través del programa Juntos atendemos más de 700 mil familias al mes. Hay 18 mil jóvenes que terminaron la secundaria y que provienen de hogares que fueron favorecidos por el subsidio Juntos y que en este momento están estudiando en un instituto y una universidad. El programa Contigo, que es un programa de subsidio para poblaciones con discapacidad severa, tiene un impacto que durante nuestra gestión unas 14.620 personas están en el programa y antes eran menos de 7 mil.

- Se le ha asignado S/ 4.547 millones al presupuesto del Ministerio de Inclusión Social para fortalecer las políticas sociales. ¿Cuál será la prioridad?

La prioridad más grande de toda la asignación presupuestaria sigue siendo el programa Qali Qarma, le sigue el programa Juntos, luego Pensión 65 y ya vienen los demás programas en términos de asignación presupuestaria y donde estamos aumentando es con Qali Warma para atender a los jóvenes que están en distintas modalidades educativas y ampliar la atención a personas con discapacidad severa.