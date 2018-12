Mincetur: Perú cerrará el año con 8 mil empresas exportadoras

En los últimos 10 años, se han creado cerca de 500 nuevas empresas del sector exportador. En ese sentido, se prevé que al cierre del 2018, existan 8 mil empresas constituídas en este rubro.

Así lo estima el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Asimismo, indicó que entre el período 2011 y 2017, fue mayor el número de empresas que empezaron a exportar (1,7%) que las que dejaron de hacerlo.

“El número de empresas exportadoras fue de 7.536 en el año 2010 y se prevé que, alcanzarían las 8 mil empresas en el 2018. El aumento de casi 500 empresas exportadoras en ese lapso, han contribuido al crecimiento de nuestras exportaciones, que al término del año superarían los 48 mil millones de dólares”, indicó el titular del Mincetur, Rogers Valencia.

Valencia explicó que la mayoría de las empresas que, a la luz de las estadísticas peruanas “dejan de exportar”, son las que han realizado alguna operación de exportación de manera ocasional o aquellas que deciden realizar sólo ventas locales.

Otras de las razones por las cuales una empresa sale del mercado internacional son las crisis externas. Cabe recordar que el 2015 fue el año que más empresas peruanas dejaron de exportar (15%) debido a la situación de Venezuela, mercado que había generado un fuerte aumento de nuevos exportadores.

Finalmente, las falencias económicas de las propias empresas son otras de las causas por las cuales estas dejan de exportar, pero, en una economía sana este porcentaje es bajo.

En Cifras

Entre enero y setiembre de 2018, las exportaciones peruanas aumentaron 11%, mientras que el número de exportadores creció de 6.941 a 7.010.

En dicho período, 2 407 empresas iniciaron o reiniciaron su actividad exportadora, superando el número de empresas que dejó de exportar (2 335).

En el sector tradicional, 251 empresas peruanas ingresaron al mercado internacional y 209 de estas salieron, por lo que la variación neta fue positiva (+42 empresas). En cuanto al sector no tradicional, se observó un ingreso de 2 289 empresas exportadoras y una salida de 2 243, siendo también la variación neta positiva (+46 empresas).

El mayor número de empresas exportadoras se identificó en los sectores: metalmecánico, químico y agropecuario.

Empresas que exportaron por primera vez

Un total de 1 375 empresas peruanas exportaron por primera vez entre enero y setiembre del 2018, lo que representó en conjunto un total de US$ 643 millones.

El ministro Rogers Valencia precisó que este monto se obtuvo como resultado de los envíos destinados exclusivamente a los mercados de la India (US$ 394 millones), Estados Unidos (US$ 54,5 millones) y Emiratos Árabes Unidos (US$ 47 millones).

“En los primeros nueve meses de este año, las empresas peruanas exportaron por primera vez, además de metales como el oro, superalimentos como arándanos, espárragos, cacao, así como cochinilla y prendas textiles”, señaló el ministro.

De las 1 375 exportadoras peruanas, unas 1 284 pertenecen a las no tradicionales, mientras que los 91 restantes a las tradicionales.