Perú debe aprobar régimen de control de concentraciones

Ani Lu Torres e Israel Lozano. Un informe elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) determinó que el Perú es un país atípico en el plano internacional, pues a la fecha no adopta un procedimiento de control previo de concentraciones empresariales.

En ese sentido, hay que precisar que el Perú apunta a ser parte de la OCDE, sin embargo, aún no cuenta con regímenes de defensa de la competencia de las operaciones de concentración empresarial.

Mientras que 100 países que forman parte de la OCDE sí han incluido mecanismos de evaluación previos en las operaciones de concentración.

"La revisión eficaz de las concentraciones es un elemento fundamental de cualquier régimen de competencia, pues permite frenar operaciones restrictivas de la competencia al coartar la libre competencia entre empresas rivales y/o eliminar competidores. Por tanto, sería conveniente que Perú aprobase un régimen de control de concentraciones", cita el informe.

A pesar de ello, el informe resalta que hay varios proyectos de ley tramitándose en el Congreso peruano, pero subraya que "es fundamental que el régimen de control de concentraciones que apruebe el Perú se ajuste a las mejores prácticas internacionales, como las que se establecen en la Recomendación de la OCDE del 2005", resaltaron.

El informe denominado "Exámenes inter-pares de la OCDE y el BID sobre el derecho y política de competencia: Perú", tiene el objetivo de ayudar en el fortalecimiento de las instituciones de competencia y la mejora del desempeño económico.

Por su parte, Elmer Cuba, director del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), aseguró que regular la competencia en diversos sectores de la economía permitirá un mejor crecimiento del país.

"La concentración es el enemigo de la competencia, es el enemigo del crecimiento. Tenemos que ver que en todos los sectores no haya abuso de poderes monopólicos porque eso no está matando al consumidor sino al empresario chico que quiere surgir. No lo dejan porque el mercado está taponeado", declaró a La República.

FORTALECER EL INDECOPI

El informe, elaborado por el BID y la OCDE, también critica el trabajo del Osiptel frente a la defensa de la competencia en el sector telecomunicaciones. Por ello sugirió que el país evalúe si es que el Indecopi también podría hacerse cargo del mencionado sector.❧

