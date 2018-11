Disciplina y fuerza de voluntad: dos armas contra la informalidad

Los problemas que genera la informalidad son conocidos por todos y se presentan en tres ámbitos distintos: laboral, tributario y administrativo. Las soluciones a estos problemas no son un secreto. Si no logramos mejorar nuestros indicadores no es por falta de soluciones, sino de disciplina y fuerza de voluntad.

A nivel laboral, sabemos que aproximadamente ocho de cada diez trabajadores no están en planilla y carecen de beneficios laborales. La razón es simple. Nuestro régimen laboral no es acorde a la realidad económica de las empresas peruanas y requerimos sincerar la legislación laboral a las posibilidades del empresariado peruano.

A nivel tributario, sabemos que de los diez millones de empresas que hay en el Perú, ocho no tienen RUC. De los dos millones restantes no se sabe cuántos tributan de forma adecuada. Esto es como mantener un edificio de diez pisos cuando solo los dos primeros pagan mantenimiento. Se trata de una situación insostenible y la solución pasa por ampliar la base para que cada vez más pisos cumplan con los pagos para el sostenimiento del país.

A nivel administrativo, la informalidad reina en todos los sectores por la complejidad de los trámites y la excesiva burocracia. La solución pasa por implementar medidas de simplificación administrativa y fortalecer el sistema de eliminación de barreras burocráticas una vez que son detectadas.

Las soluciones para reducir la informalidad no son un secreto. Si queremos mayor formalidad, solo hace falta disciplina y fuerza de voluntad para hacer lo que se tiene que hacer.❧