Trump dice que la Reserva Federal es un problema mayor que China para Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió hoy a arremeter contra la Reserva Federal (Fed) al asegurar que representa un un problema mayor que China para la economía del país, y dijo que no está "ni un poco contento" con el presidente del banco central, Jay Powell.



En una entrevista con el diario The Washington Post, Trump insistió en su frecuente crítica de que la subida gradual de los tipos de interés por parte de la Fed está dañando la economía.

"Creo que la Fed es un problema mucho mayor que China", aseguró el presidente, quien opinó que el gigante asiático tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo con él para rebajar la tensión comercial bilateral.



"Estoy haciendo acuerdos (comerciales) y en la Fed no están actuando en consecuencia. Están cometiendo un error, porque yo tengo un instinto, y a veces mi instinto me dice más que lo que puede decirme jamás el cerebro de cualquier otra persona", denunció Trump.



El presidente dijo que no está preocupado por la posibilidad de una recesión en Estados Unidos porque sus acuerdos comerciales tendrán un buen efecto en la economía, pero dejó claro que se arrepiente de haber nominado este año a Jay Powell para encabezar la Fed.



Las críticas de Trump a la Fed han sorprendido en los círculos económicos y financieros de Estados Unidos, dado el tradicional respeto que todos los gobiernos estadounidenses han tenido respecto a la independencia del banco central.