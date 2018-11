Banco de Inglaterra publicará este miércoles el test de la banca y el análisis del brexit

EFE

El Banco de Inglaterra publicará este miércoles los resultados de sus pruebas de solvencia a la banca del Reino Unido y un análisis sobre el impacto económico del acuerdo de brexit negociado por el Gobierno británico.



La entidad emisora, encabezada por el canadiense Mark Carney, difundirá a partir de las 16.30 GMT también su informe periódico de estabilidad financiera, en lo que será una intensa jornada informativa para la institución.

En un comunicado, el banco explica que ha adelantado la publicación de estos documentos para dar tiempo al Parlamento a examinarlos antes de que el 11 de diciembre se vote en la Cámara de los Comunes una moción gubernamental sobre el acuerdo de retirada de la Unión Europea.



Está previsto que Carney comparezca el 4 de diciembre, al inicio del debate previo a la votación, ante la comisión del Tesoro de los Comunes, que encargó el análisis del pacto consensuado con Bruselas por la primera ministra británica, Theresa May, indica la nota.



Aunque el comunicado no da detalles, en días anteriores el banco reveló que su análisis compararía el impacto económico y financiero del pacto de May con un escenario de "no acuerdo y sin periodo de transición".