Piden que se derogue artículo que prohíbe aumentos en el Estado

La CGTP y Nuevo Perú dieron una conferencia para pedir que se reitre Artículo 6 de la Ley de Presupuesto 2019, el cual prohíbe aumentos salariales en las entidades del Estado.

“Queremos dar a conocer a la opinión pública nuestro respaldo como bancada para la jornada del 29 de noviembre. Como se ha señalado, ya los trabajadores estatales vienen teniendo varios espacios de protestas luego de que el diálogo no haya generado respuesta”, señaló la congresista Indira Huilca.

“Los trabajadores han sido claros, no piden favores. Plantean que el Congreso y Ejecutivo promuevan la Ley de Negociación Colectiva. Com bancada nos sumamos no solo a la preocupación, sino también a la lucha que debe darse también a nivel de las calles para garantizar que el Gobierno de Vizcarra no solo escuche a los trabajadores, sino que permita generar políticas que nos hagan salir de esta situación de precariedad”, añadió.

Por su parte, Richard Arce indicó que la negociación colectiva es un derecho y que “la negociación colectiva es un derecho ganado con esfuerzo”. “La precarización del tema laboral pasa por este tipo de abusos que se cometen desde el Estado, que tiene cierto dominio de los derechos que han sido ganados en la lucha”, añadió.

Finalmente, Oracio Pacori indicó que la bancada de Nuevo Perú no respaldará la Ley de Presupuesto si no se elimina el Artículo 6.