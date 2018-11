Microinfluencers: la nueva tendencia de negocio digital

El número de seguidores ya no importa. Una nueva tendencia de negocio ha saltado desde el ciberespacio y cualquiera podría estar frente a una oportunidad.

Los 'microinfluencers', cuentas que tienen entre 50 mil y 100 mil seguidores (a veces menos), son los nichos donde las empresas están buscando invertir en publicidad. Esto debido a la alta interacción que estos personajes generan con su público.

“Lo que busca ahora una marca es generar ese vínculo con el cliente, una experiencia”, señala María Flores de la encuestadora GfK, encargados de la primera encuesta nacional de influencers en el Perú.

alta demanda

La cuenta @oscarsotojuega, del periodista y conductor de radio Oscar Soto, es una de las micro influencers más conocidas para aquellos que siguen temas de tecnología y videojuegos.

Su enfoque periodístico marcó la diferencia frente a otra cuentas.

“Tengo nueve años en prensa y he hecho de todo: he sido reportero, camarógrafo, productor, he hecho radio, tele, digital. Incluso, en algún momento he sido chofer de prensa".

Oscar Soto cuenta que muchas veces el trato con la marca no se basa en una tarifa sino en productos, sin comprometer su objetividad al momento de comentar la experiencia a su público.

“Una vez sacamos una reseña dura sobre un equipo que no era muy bueno y la marca se molestó mucho y pidió que devolviéramos el teléfono, como castigándonos”, recuerda Oscar Soto.

Ante los casos de éxito como el de Oscar Soto, algunas empresas publicitarias están apostando por crear bancos de influencers para ofrecerlos en campañas con empresas. Es el caso de la agencia Rojo BTL, que ha traído al Perú la exitosa plataforma española Social Publi, espacio que funciona como mediador entre marca-influencers.

“Los microinfluencers hacen que el mensaje llegue de una manera más cercana y real. Se puede empezar con 500 o 1.000 seguidores y empezar ganando US$ 4. Ahora tenemos gente en la plataforma que gana US$ 750 por post”, señala José Ríos, Country Manager de Social Publi.

La clave: ser confiable

El éxito de las cuentas de los influencers se basa en la confianza generada con sus seguidores. En nuestro país son catorce las cuentas más recordadas y con más credibilidad, según la encuestadora GfK.

“Los influenciadores deben ser lo más transparente, y cuidadosos, posible. Una cosa es vender un producto -esto cuesta tanto- y otra es introducir los productos en su vida diaria de una forma honesta”, señala Gonzalo Abad, de GfK.

Natalia Merino, dueña de la marca digital Cinnamon Style, ha logrado fidelizar a más de 500 mil seguidores desde su inicio en el 2013. Su cuenta es parte de esta selecta lista.

“Algo que debes hacer desde el día uno, si quieres trabajar como influencer, es trabajar en la credibilidad. Las personas se dan cuenta cuando te están pagando”, señala Natalia Merino.

Esta joven de 26 años que empezó trabajando como vendedora en una tienda de computadoras y celulares, ahora se dedica al 100% a su marca y hace hincapié en que sí se puede vivir de este oficio.

“Trabajamos en base a un tarifario en cada plataforma que tenemos. Una campaña puede abarcar TV, redes sociales y digital, lo evaluamos con el equipo y establecemos un tarifario para eso”, acota Natalia Merino.

Para GfK, el motivo del éxito de los influenciadores se basa en que las personas, antes de hacer alguna compra, buscan recomendaciones de un especialista en el tema.

“En un estudio encontramos que el 50% de peruanos busca recomendaciones de otros antes de adquirir un producto. Si yo como marca utilizo a un influenciador, voy a tener mayor impacto”, recalca María Flores de GfK. ❧

negocio rentable