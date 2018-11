Federico Pariona Galindo: “Hay créditos que se dieron en Agrobanco sin garantías”

La agricultura peruana no atraviesa un buen momento: la crisis de Agrobanco y el sector cafetalero, así como leyes estancadas, son algunos de sus problemas. Federico Pariona, presidente de la Comisión Agraria, habla sobre estos temas y la cuestionada Ley de la Promoción Agraria, que podría ser mejorada.

Este año, ¿cuántas leyes ha conseguido aprobar la Comisión a favor del agro?

Solo una, la ampliación del rescate financiero para el sector. Pero existen 32 dictámenes que están en agenda del pleno del Congreso, entre ellas, una ley marco para la fruticultura en la Amazonía, así como los proyectos acumulados que resuelven la crisis financiera del Agrobanco, entre otros.

Sobre el Agrobanco, corre el tiempo y podría entrar en régimen de vigilancia...

Estamos presionando a la Junta de Portavoces para darle prioridad al dictamen de la Comisión Agraria que separa la cartera pesada generada por las deudas de las grandes empresas y caficultores, y así salvar al Agrobanco. Estamos proponiendo exonerar dicho dictamen de la Comisión de Economía y que vaya al Pleno.

¿Qué tan posible es que se acelere este tema?

Es probable que no le parezca bien a la Comisión de Economía, que además es presidida por la bancada del Ejecutivo, pero estoy cumpliendo con mi deber de presidente de la Comisión Agraria que es presionar.

Debido a la crisis que atraviesa, Agrobanco también será investigada por ustedes...

Sí, nos han dado las facultades investigativas por 150 días, y esta semana aprobaremos el plan de trabajo para recabar toda la información posible sobre las irregularidades, para luego citar a los involucrados en la crisis del banco de los agricultores.

Exactamente, ¿cuáles son los supuestos delitos que se investigan?

Por lo que ya se conoce, es corrupción. Hay créditos que se otorgaron sin respaldo, sin garantías. A un empresario agrario se le otorgó un crédito por más de S/ 50 millones y no tenía nada cultivado. Créditos que no tienen hipotecas, documentos no habidos y expedientes fantasmas. Yo tengo la seguridad que no solo es responsabilidad de los exfuncionarios, esto va más arriba.

¿Hasta quiénes podría llegar la investigación?

Para modificar el estatuto de una institución financiera no creo que haya sido decisión del directorio. Quien administra los recursos del Agrobanco es el Ejecutivo y ese año (2011) estaba el expresidente Ollanta Humala. Estoy seguro que (la investigación) irá a exministros, el expremier, incluso el mismo expresidente Humala.

Anunciaron que se reunirán con el Premier y los ministros de Economía y Agricultura. ¿Qué espera del encuentro?

La reunión se realizará la primera semana de diciembre y esperamos definir una sola política para el sector agricultura. En el último año hemos visto que se han creado diferentes programas para el sector, como Sierra Azul, la Dirección Nacional de Ganadería, que están bien, pero sin presupuesto y sin resultados. La política del Gobierno no debe ser solo generar actas o acuerdos cuando hayan huelgas, o comprar papa si hay problemas de producción, sino que debe integrarse.

¿Qué están proponiendo desde el Legislativo?

Estamos modificando también la Ley de Pymes, para involucrar a los pequeños agricultores, que también son microempresarios pero sin RUC, y tengan acceso a créditos.

Sobre la ampliación de la Ley de Promoción Agraria, ¿hay posibilidad de mejorarla en el aspecto laboral?

El dictamen también está en la agenda del Congreso y es una ley que ha tenido buenos resultados. Pero sí, tenemos que mejorar la norma, es mi posición como presidente de la comisión. Lo que haremos es presentar un texto donde se hagan algunos cambios en el tema laboral y tributario. Finalmente, todo se puede cambiar, aún no está aprobado. Pero sí, estamos comprometidos.❧