Arequipa: próximo alcalde de Cocachacra y consejero de Islay en contra de Tía María

Arequipa. Las próximas autoridades de Islay se mostraron en contra del proyecto minero Tía María. Uno fue Julio Cornejo Reynoso, electo alcalde de Cocachacra, quien dijo que "Tía María no va a ir". Según Reynoso, el rechazo en el valle de Tambo es total por los fallecidos en anteriores protestas.

Sobre las intenciones del Gobierno central para destrabar el proyecto, Cornejo expresó que será responsabilidad del Ejecutivo si ello genera reacciones de protesta. De otro lado, el electo consejero regional de Islay, Elmer Pinto, sostuvo que la población ya se expresó en contra del proyecto. "El valle de Tambo dijo que no.

No hay mejoras circunstanciales; por tanto, no se puede hablar de un cambio de opinión". Añadió que la mina no podría funcionar así el Gobierno entregue la licencia de construcción, pues aún falta la licencia social.