¿Cómo hablar sobre dinero con tus hijos?

Para empezar a hablar sobre dinero con tus hijos debes controlar tus sentimientos personales sobre la materia, ya sean positivos o negativos. Los niños captarán enseguida la variación de la voz o comentarios y es necesario intentar presentar la información de forma neutral.

Lo mejor es hablar sobre el dinero y la riqueza en términos concretos: algunas personas tienen lo que necesitan, otras más, otras menos, algunos nacen en familias ricas y otros se pasan trabajando arduamente para conseguir el dinero suficiente. No es fácil de entender, pero tampoco hace falta explicar algo que no tiene sentido. Además, no pasa nada si compartes tu confusión sobre la distribución de la riqueza.

Otra manera de iniciar la conversación es tocando el tema del ahorro y el presupuesto que cada familia destina a cada cosa.

Es muy importante enseñar a los niños a apreciar lo que tienen y a no querer cosas que no necesitan simplemente por el hecho de ser nuevas. Enfatiza los aspectos positivos de lo que tu familia tiene y lo que les gustaría hacer si tuvieran más dinero. Además, es muy positivo enseñar a los niños a divertirse con poco dinero.

Actualmente, los niños ven el dinero de modo diferente de lo que lo hacíamos nosotros a su edad. El hecho de apenas ver dinero en efectivo por el incremento del uso de las tarjetas de crédito les dificulta comprender el concepto de que el dinero es finito, ya que piensan que con una tarjeta puedes comprar todo lo que quieras.

Por tal razón es responsabilidad de los padres explicarles que en esa tarjeta hay una cantidad determinada de dinero, que aquello se consigue trabajando, y se acaba, por lo que hay que aprender a gastarlo de forma responsable.