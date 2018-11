“Las empresas familiares deben educarse”

Las empresas familiares pueden lograr impulsar la economía de un país, explica el docente español Carlos Arbesú. Además, sostiene que la educación es un factor fundamental para lograr la trascendencia de estas.

¿Existe el prejuicio de que confundir asuntos familiares y asuntos empresariales puede terminar mal? ¿Es un mito?

La empresa familiar es algo natural. A los empresarios les apasiona emprender y quieren que aquellos a quienes más cariño les tienen –sus familiares– se apasionen por lo que ellos hacen, trabajen con ellos en sacar ese proyecto adelante y, también, ojalá se queden con ello y la empresa siga creciendo. Entonces es un hecho natural, es un hecho humano y constatado en todas las economías del mundo civilizado. Entre el 70% y 80% de la economía de los países en todo el mundo civilizado la mueven las empresas familiares. Lo que garantiza que estas empresas sigan adelante en el futuro es que sus familias continúen apasionadas con lo mismo que le apasionaba al fundador.

¿Cómo se manejan los roles empresariales y los roles familiares dentro de una empresa?

Para que las familias superen este reto al destino que supone pasar a la tercera generación, lo fundamental es la educación de los miembros de la familia en temas de empresa. Es decir, que logren tener a la familia sana y con muy buenas relaciones, pero sin pervertir los fines empresariales y de negocio. Por ejemplo, es una mala política que traigas a tu hijo a trabajar de director de Finanzas si tu hijo no sabe de finanzas. La familia podrá trabajar en la empresa, estar en el directorio o ser accionista en la medida en que tengan las capacidades para hacerlo. Las familias sabias lo distinguen muy bien: el que no tenga capacidad para estar en la empresa, pues no está. Nadie está obligado a estar. Hay muchas familias que lo establecen en sus protocolos familiares.

¿Cómo funcionan los protocolos familiares en una empresa familiar?

Un protocolo familiar contiene las reglas que la familia pone por escrito para determinar las políticas aplicables en la interacción de la familia y la empresa. Las empresas familiares más exitosas y que duran más años tienen buenos protocolos familiares. Si no tengo nada escrito, las familias actúan de manera arbitraria. Si no tienes reglas anticipadas, vas dejando que entren a trabajar sin ningún motivo ni capacitación. A partir de allí ya no eres injusto con diferentes familiares y a todos se les trata por igual. Los protocolos familiares son importantes y en Perú ya se están haciendo desde hace mucho tiempo.

¿Qué problemas surgen y cómo se solucionan cada vez que más integrantes de una familia se involucran en una empresa?

El protocolo es como la Constitución que regula. Sin embargo, no me da la solución a las decisiones. Para ello tienes dos órganos de gobierno en las empresas familiares. Uno mira la empresa, que es el directorio. El directorio mira las estrategias, los presupuestos, políticas de dividendos entre accionistas, entre otros. Pero hay otro gobierno que es el gobierno de la familia y se encarga de decidir, por ejemplo, si un miembro de la familia cumple con el protocolo para entrar a trabajar en la empresa, si estamos educando a los miembros de la familia más jóvenes, entre otros temas. Existen esos dos directorios: el directorio de negocio y el consejo de familia. Son dos órganos de familia que gobiernan a cada factor. Ambos tienen que estar muy bien comunicados.

¿Qué otros consejos deben tener en cuenta quienes manejan empresas familiares?

Lo que tienen que hacer las empresas familiares para tratar de garantizar el futuro es educarse. La educación es el antídoto frente a la abdicación de la responsabilidad. Las empresas familiares acaban desapareciendo porque se cansan. El único antídoto para no bajar los brazos y no tirar la toalla es la educación. En el mundo, las cátedras de empresas familiares están revolucionando y cada vez hay más instituciones que la ofrecen.❧

