Dólar crecerá en menor medida en el 2019, estima Julio Velarde Mivivienda: 7.243 familias accedieron a los créditos para tener su casa propiaBitcoin retrocede en 16% y agudiza su mala rachaAmérica Latina supera los US$ 57 mil millones en e-commerce

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, indicó que coincide con la proyección de diversos bancos de inversión que señalan que el próximo año el dólar se debilitará en comparación con este año, que ha tenido un alza considerable.

"Es imposible saber qué sucede mañana, solo se puede hablar de hoy y ayer en cuanto al precio del dólar", expresó luego de la presentación de la nueva moneda de plata por los 540 años de la primera moneda acuñada en la Casa de la Moneda de Lima. La pieza tiene la denominación de S/ 1 pero, al ser de colección y de plata de 0,925, cuesta S/ 105.

Además, Velarde explicó sus declaraciones sobre el presidente Martín Vizcarra y aseguró que habían sido malinterpretadas, pues él sí cree que el mandatario sea una persona preparada.

"Lo que quise decir es que no tuvo tiempo para realizar un plan para gobernar, a diferencia de un presidente electo que tiene meses para eso", indicó. ❧

El Fondo Mivivienda entregó 7 mil 243 créditos a familias entre enero y octubre del 2018, desembolsando un monto total de S/ 882,4 millones.

Frente al mismo periodo del año pasado, se observa un incremento de más de 2 mil familias que obtuvieron el beneficio y concretaron el sueño de la casa propia.

Solo en octubre, los créditos entregados fueron 920 y para ello se desembolsaron S/ 117,4 millones. Tal como se observa en la infografía, la mayoría de estos créditos fueron a través del programa Nuevo Crédito Mivivienda (825 créditos y S/ 114,2 millones desembolsados).

El segundo grupo de beneficiados lo hizo a través del Financiamiento Complementario Techo Propio (95 unidades con S/ 3,2 millones desembolsados).

El dato también nos permite observar que la participación de los créditos Mivivienda frente al total de créditos hipotecarios en el sistema financiero aumentó de 19,3% a 23,9% en un año.

¿Dónde se encuentran los principales beneficiarios? Según los datos del Fondo Mivivienda, el 61% de los créditos solicitados en octubre están en Lima Metropolitana; mientras que en las provincias el 39% restante.

Los bancos siguen siendo las principales instituciones financieras por las cuales se canaliza el subsidio con un 62% del total de créditos de octubre. Les siguen las financieras (156 créditos), edpymes (98 créditos), cajas municipales (89 créditos) y las cajas rurales (7 créditos). ❧

El precio del bitcoin cayó un 16% hasta situarse en US$ 4.200,22, su mínimo de este año 2018; mientras se agudiza una mala racha por la que está atravesando en paralelo a la del mercado de valores estadounidense.

Según datos de la casa de cambio CoinMarketCap, la criptomoneda de mayor capitalización alcanzó este martes un precio no visto desde el 30 de setiembre del 2017, la culminación de siete días de pérdidas que han recortado un 30 % de su valor.

El bitcoin, que mueve casi US$ 83.000 millones, no era la única criptomoneda a la baja: descendían a esa hora con porcentajes similares las otras dos más grandes que existen en el mundo: el XRP (-7,82 %, hasta US$ 0,45) y el Ethereum (-7,30 %, hasta US$ 143,48).

De acuerdo al portal del medio económico CNBC, el precio de la divisa digital ha bajado un 65% desde el comienzo del año. ❧

Según un estudio de Linio realizado en 9 países de América Latina, como parte del Índice Mundial de Comercio Electrónico, se conoció que las ventas de comercio electrónico superan los US$ 57 millones aportando casi el 3%.

Además el estudio proyecta que las ventas del sector representarán en el 2019 el 3,5% del retail en la región gracias a la reducción de la brecha digital, la inversión en infraestructura y una población más bancarizada. ❧

la clave