Cineastas de Aardman ceden acciones a sus trabajadoresCréditos totales crecieron 9,01% con un saldo de S/ 264.933 millonesDrawback a 3% impactará en el sector no tradicionalMTC transfirió S/ 2.308 millones durante el 2018

Peter Lord y David Sproxton son los genios fundadores detrás de Aardman Animations, una casa productora de películas que recientemente tomó la decisión de dejar el 75% de las acciones de su compañía en manos de sus propios trabajadores.

Medios internacionales como The Hollywood Reporter han destacado y valorado la decisión de esta compañía "en una era de fusiones y adquisiciones en la industria del entretenimiento".

Los fundadores harán que las acciones sean entregadas a través de un fideicomiso que estará a nombre de la fuerza laboral de la empresa, hoy integrada por 130 trabajadores repartidos en sus dos bases en Inglaterra.

Sin embargo, el personal suele crecer hasta los 320 en momentos donde se encuentran trabajando en una nueva película.

"En una época de incertidumbre, tenemos sensación de seguridad. Nuestro personal sabe que su trabajo es seguro siempre y cuando surjan ideas", explicó Sproxton en una entrevista.

Al mismo tiempo, Aardman busca garantizar que su trabajo creativo se mantenga vigente en el tiempo. "Si vendiéramos Aardman a un gran estudio, solo se convertiría en un activo más. Hemos pasado mucho tiempo construyendo esta compañía. Después de haber hecho eso durante tantos años, lo último que queríamos hacer era entregárselo a un tercero", agregó.

seguirán cerca

Pese a todo ello, los cineastas y responsables de éxitos de taquilla mundial seguirán cerca a la compañía. Sproxton dijo que buscaría contratar a un nuevo director administrativo para reemplazarlo dentro de los próximos 12 meses. Luego se dedicará a su puesto de consultor. Lord, sin embargo, seguirá siendo el director creativo, con un enfoque en la producción cinematográfica de Aardman.

Años atrás, antes de tomar esta decisión, Aardman ya había sido tentada para vender su compañía. Uno de los principales ofertantes fue DreamWorks Animation, otra importante casa realizadora de películas animadas.

Sin embargo, sus fundadores se rehusaron a aceptar las ofertas. "No queríamos porque somos demasiado independientes", comentó Lord.❧

Los créditos totales otorgados por las entidades bancarias privadas registraron al cierre de octubre del 2018 un saldo de S/ 264.933 millones y se incrementaron en 9,01% respecto a similar mes del 2017.

Asbanc destacó que la expansión del financiamiento bancario viene dándose en línea con el avance de la economía y, en particular, por el buen desempeño de los sectores económicos no primarios (comercio, servicios, manufactura no primaria, entre otros), que demandan créditos con mayor intensidad.

más préstamos

Del mismo modo, el consumo de las familias mantuvo su dinamismo en el mes de análisis, lo que se vio reflejado en el aumento de los créditos de consumo e hipotecarios.

Asbanc precisó que el financiamiento a las empresas sumó S/ 171.875 millones al término de octubre, anotando un crecimiento de 8,35%; mientras que los créditos concedidos a las familias ascendieron a S/ 93.058 y obtuvieron una expansión de 10,25%. ❧

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) redujo la tasa de Restitución de Derechos Arancelarios (drawback) de 4% al 3%. Lo hizo a través del Decreto Supremo N° 282-2016-EF.

Se conoce como drawback al régimen aduanero que facilita a los exportadores no tradicionales recuperar los aranceles pagados por la importación de insumos para la elaboración de los productos.

De acuerdo a la Cámara de Comercio de Lima, esta disposición afectará a todos los sectores no tradicionales. “Esta reducción en el porcentaje impactará en forma directa en los exportadores del Macro Sector No tradicional, en especial los del rubro agroexportador, confecciones, maderas, manufacturas diversas, entre otros”, señaló Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam. ❧

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) transfirió este año S/ 2.038 millones a las regiones para la ejecución de obras. Así lo indicó la viceministra de Comunicaciones, Rosa Nakagawa.

Refirió que S/ 1.539 millones se destinaron para 7.047 kilómetros de carreteras en 308 proyectos. ❧