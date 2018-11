Créditos totales crecieron 9,01% con un saldo de S/ 264.933 millones

Los créditos totales otorgados por las entidades bancarias privadas registraron al cierre de octubre del 2018 un saldo de S/ 264.933 millones y se incrementaron en 9,01% respecto a similar mes del 2017.

Asbanc destacó que la expansión del financiamiento bancario viene dándose en línea con el avance de la economía y, en particular, por el buen desempeño de los sectores económicos no primarios (comercio, servicios, manufactura no primaria, entre otros), los cuales demandan créditos bancarios con mayor intensidad.

Del mismo modo, el consumo de las familias mantuvo su dinamismo en el mes de análisis, lo que se vio reflejado en el aumento de los créditos de consumo e hipotecarios.

Asbanc precisó que el financiamiento a las empresas sumó S/ 171.875 millones al término de octubre, anotando un crecimiento de 8,35%; mientras que los créditos concedidos a las familias ascendieron a S/ 93.058 y obtuvieron una expansión de 10,25%. ❧