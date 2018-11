Theresa May: “Voy a conseguir el mejor acuerdo”

Theresa May, primera ministra del Reino Unido, se pronunció sobre el acuerdo del Brexit. "Voy a hacer mi trabajo de conseguir el mejor acuerdo", señaló a la BBC.

El acuerdo cuenta con más de 500 páginas y establece un periodo de transición del Reino Unido. El 29 de marzo del 2019 se daría la separación. Por su parte, Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo señaló que habrá una reunión de urgencia el 25 de noviembre con los miembros restantes de la Unión Europea.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, informó este jueves que los 27 miembros restantes de la UE están convocados para una reunión de urgencia el 25 de noviembre con el fin de "finalizar y formalizar" este acuerdo. Si se aprueba, el Parlamento británico deberá votarlo en diciembre.

Ante los diversos cuestionamientos, May aseguró que entiende “perfectamente que hay quienes no están felices con esos compromisos pero este acuerdo responde a lo que la gente votó y está en los intereses nacionales". "Solo podemos garantizarlo si nos unimos tras el acuerdo alcanzado en el gabinete. Si no seguimos adelante con este acuerdo, nadie puede saber las consecuencias que habrá. Supondrá un camino de profunda y grave incertidumbre, en un momento en el que los británicos solo quieren que sigamos adelante (con el Brexit). Están esperando que el Partido Conservador cumpla", añadió.