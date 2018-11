BCRP advierte sobre el riesgo en el uso de las criptomonedas

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) advierte sobre el uso de las criptomonedas debido a que estas monedas virtuales no son respaldadas por los bancos centrales y tienen riesgos por la alta volatilidad en su precio, caos de fraude y el posible uso en actividades ilícitas.

La institución informó a través de un tweet que el precio del bitcoin, la criptomoneda más conocida y usada a nivel mundial, cayó 56% hasta octubre de 2018 y en lo que va del mes de noviembre se observa una caída adicional de 13%.

“Las denominadas criptomonedas son activos financieros no regulados, que no tienen la condición de moneda de curso legal ni son respaldadas por bancos centrales. Asimismo, no cumplen plenamente las funciones del dinero como medio de cambio, unidad de cuenta y reserva de valor”, explica el BCRP en su página web oficial.