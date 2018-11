Financial Times sobre hallazgo peruano: “Perú se une a la fiesta del litio” Refinería Talara: construcción tiene un avance integral de 70,94%

El reciente hallazgo de una importante reserva de litio en Perú ya está dando la vuelta al mundo. El medio extranjero Financial Times destacó en una reciente publicación a Perú como el país "que ingresa a la fiesta del litio".

"Se conocía desde hace mucho en Latinoamérica del 'triángulo de litio' ubicado al norte de Chile, al norte de Argentina y al sur de Bolivia, el cual contiene algunas de las reservas más grandes de litio. (...) Pero un reciente descubrimiento más al norte levanta las sospechas de que Perú estaría por unirse a la fiesta del litio y convertir el triángulo en un cuadrado", destaca la publicación.

Resalta que, de confirmarse las reservas, Perú sería poseedor de una de las diez más grandes en todo el mundo. "Este hallazgo se da en un momento donde los analistas pronostican que la demanda del metal se duplicará para el 2022", agrega.

Sin embargo, el medio extranjero también pone especial preocupación respecto a la competitividad del litio peruano en el mercado.

"(...) Tanto como el ministro de minería y la empresa minera saben que existe un gran 'pero'. Las reservas aún no son probadas y tendrá una dura competencia con docenas de proyectos similares que ya existen en Chile, Argentina, Australia, China", se lee en la nota. En la reserva se halló uranio y en Perú "no existen leyes para regular el manejo y transporte de este material". "No todo lo que luce fantástico en papeles es fácil de concretar", sostiene Víctor Rodríguez, un especialista consultado por el Financial Times."Perú está interesado todo esto es nuevo para ellos", señaló Alex Holmes.❧

Las obras del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT) de Petroperú avanzan a buen ritmo. Así lo confirmó el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, durante una visita de trabajo realizada a las instalaciones del proyecto de infraestructura energética más importante del país.

Acompañado del viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Guevara, y el gerente general de Petroperú, Esteban Bertarelli, el titular del MEM fue informado, por personal de la empresa estatal, que la obra ejecutada por la empresa española Técnicas Reunidas (como contratista principal) registra un avance integral de 70,94%. Según informó, nueva planta del PMRT constará de 16 nuevas unidades de proceso, que permitirán producir combustibles limpios con la tecnología Euro VI, así como gasolinas, diesel y GLP. ❧

