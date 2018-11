¿Por qué los jóvenes vivirán peor que sus padres?

Los tiempos cambian y los mercados también. Haciendo lo mismo y, hasta más que la generación de sus padres, los jóvenes de hoy en día no podrán alcanzar lo que sus progenitores alguna vez tuvieron la capacidad de pagar.

Actualmente atravesamos tiempos de inequidad. En los salarios, en la riqueza, en el mercado laboral, en la educación, en el hogar; en la existencia. Una desigualdad que hiende dos generaciones. Los jóvenes frente a los mayores. Podría decirse que el pacto generacional, que durante décadas conectó a ambos grupos, está entretejido hoy por hilos de seda.

En España, los jóvenes, y sus bajos salarios, están haciendo un esfuerzo inmenso por sostener a 8,7 millones de pensionistas que cobran 9,6 millones de pensiones. Reseña El País.

Walter Scheidel, profesor de Humanidades en la Universidad de Stanford (California), sostiene que la inequidad solo puede resolverse por uno de los “cuatro jinetes de la desolación: la guerra, la revolución, el colapso del Estado o la peste”. Esta visión apocalíptica la defiende con la misma determinación que una frase sin comas. “Resulta muy difícil afrontar este problema por medios pacíficos”, avisa el docente. “Desde 2000, muchos países de América Latina han reducido la desigualdad por vías no violentas, pero no está claro que este proceso sea sostenible en el tiempo.

Por su parte. Ian Goldin, profesor de Globalización y Desarrollo en la Universidad de Oxford, admite esta batalla entre generaciones, cuya tierra baldía es la desigualdad. E intuye un futuro donde solo hay dos bandos. “Los jóvenes tendrán que soportar impuestos más altos para pagar las pensiones y el cuidado de los mayores. Y estos apoyarán menos a sus hijos en educación, consumo o vivienda. Los ancianos se van a aferrar a sus casas durante más tiempo y los inmuebles se revalorizarán. ¿Consecuencia? Los mayores serán más ricos que los jóvenes”.

Las proyecciones para los próximos años no son nada alentadoras. Los jóvenes cargarán con un gran peso que no le corresponde, pero no tienen otra opción.