Abandonó su trabajo en una empresa digital para vender chompas.

Diego Roitman tenía la “vida resuelta” trabajando en una exitosa startup que permite a las pymes armar su propio sitio de ventas en línea donde logró llegar hasta la vicepresidencia de ventas a sus 23 años pero, a pesar de todo, no se encontraba satisfecho.

“Trabajaba 14 horas por día para vender un producto que no se puede tocar, guardar ni querer. Buscaba crear una marca que la gente amara y fuera algo físico. Mucha gente puede usar todos los días Whatsapp, Facebook Instagram o cualquier plataforma pero nadie lo ama”, cuenta Romitman en una entrevista a La Nación.

La idea de realizar chompas con diseño se le cruzó cuando recorría blogs de moda. “ Vi uno que me llamó la atención y me cayó la ficha, no hay nadie en todo el mundo que le ponga píxeles a los sweaters”, dice Rotman mientras se define como un nerd consumado.

Con una inversión inicial de 1.000 dólares, en el 2013, inició su emprendimiento al que bautizó como “This is Feliz Navidad” y en ese momento lanzó su primera colección de prendas plagadas de referencias a la cultura pop que se agotó rápidamente. En el 2017 su empresa registró una facturación de 5 millones de dólares que espera duplicar en este año.

Para su última colección, Roitman fue contactado por Cartoon Network, firma que les otorgó la licencia para fabricar productos con motivos de Rick and Morty, una popular serie animada que emite a través de Adult Swim, su señal para adultos.