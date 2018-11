“Ley de Hidrocarburos ha sido nefasta para sector”

Víctor Arrunátegui. Talara

Para el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Petroleros y Afines de la Región Grau, Juan Castillo More, antes de darse la nueva Ley de Hidrocarburos se debió haber hecho una evaluación y los correctivos necesarios de la ley vigente durante los últimos 25 años, el cual aseguró solo ha generado la baja de regalías en perjuicio del Estado, siendo esta una ley nefasta en donde los únicos beneficiados han sido las empresas operadoras de los lotes que privatizaron a Petroperú.

Castillo More comentó que hoy en día la mayoría de empresas no cumple con los requerimientos ambientales, y la Ley de Hidrocarburos busca ampliar los contratos a las empresas que nunca cumplieron con sus compromisos, por ello que es válida la preocupación de miles de personas de las comunidades ubicadas en las zonas de operación y de pescadores de la región norte.

“En la etapa de exploración si se deben bajar las regalías por ser peligroso, pero no en la etapa de explotación, porque las empresas van a ganar. No nos oponemos a la nueva Ley de Hidrocarburos, pero esta debe darse con reglas claras, con respecto al medio ambiente y con generación de puestos de trabajo”, subrayó.

El dirigente señaló que Talara ha sufrido las consecuencias de las privatizaciones de los lotes petroleros, “y acá nadie nos va a decir que el sector privado ha generado fuentes de empleo y que ha incrementado la producción, porque no es verdad. Debe haber una evaluación de las empresas, sobre todo aquellas que no tienen capacidad económica para cumplir con los contratos, ya que la industria del petróleo es para compañías con solvencia económica y no como se ha venido haciendo con la reventa de empresas en la concepción de lotes”, expresó Castillo More.