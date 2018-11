Bohemian Rhapsody: Las marcas que inspiraron su publicidad en Queen.

Trident

La marca de chicles utilizó “Bohemian Rhapsody” para presentar su nueva línea Trident Fresh en Brasil.

Rimac Seguros

La compañía de seguros Rimac acomáña uno de sus comerciales lanzado en el 2007 con la canción "Dont stop me now".

Claro

Al ritmo de "Kind Of Magic" la compañía telefónica lanzó el video publicitario donde da a conocer todos los servicios que ofrecía en ese momento.

Visa

La publicidad de Visa que muestra toda la travesía de un anciano al realizar compras con su tarjeta está acompañada de “Dont stop me now”.

CocaCola

“I Want To Break Free” se ha utilizado como un himno durante algún tiempo para CocaCola, la gaseosa más famosa del mundo.

Pepsi

La competencia directa de CocaCola también utilizó una canción de Queen para uno de sus comerciales más importantes donde Britney Spears, Beyonce y Pink interpretan “We Will Rock You”.