Bill Gates presentó el inodoro que revolucionará el mercado de los servicios higiénicos [FOTOS y VIDEO]

Bill Gates, el director ejecutivo de Microsoft Corporation lo hizo otra vez. En esta oportunidad llevará el mercado de los servicios higiénicos a otro nivel con un inodoro que no necesitará agua ni sistema de alcantarillado. –Imagine usted cuánto se ahorrará en impuestos municipales y servicios públicos-.

Volviendo al invento de Gates. Se trata de un proyecto presentado en Pekín, el principal enemigo comercial de Estados Unidos. El visionario informático propone sustituir el agua por químicos para transformar los desechos humanos en fertilizante.

El novedoso aparato, ya está listo para para salir al mercado.

Durante la muestra, Gates no escatimó en mostrar como funcionara y usó heces fecales de verdad para demostrar cómo funcionaba su inodoro. De esta manera también hizo visible un problema que a todos afecta, pero nadie habla de él: la falta de inodoros y el problema sanitario de los países en desarrollo.

Ahora, solo falta conocer cuánto costará y si será un invento accesible a todos los bolsillos.

There are few things I love talking about more than toilets. pic.twitter.com/rQdY3ZiIpC