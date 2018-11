EEUU sancionará desde hoy a quienes compren petróleo iraní

El gobierno de Estados Unidos impondrá esta medianoche nuevas sanciones a Irán, anunciadas en mayo pasado cuando Washington abandonó el acuerdo nuclear con Teherán, aunque contempla exenciones para ocho países.

“Las sanciones a Irán son muy fuertes. Son las sanciones más fuertes que ha impuesto jamás nuestro país”, dijo hoy el presidente estadounidense Donald Trump, en declaraciones a los periodistas.

Esta nueva batería de sanciones, la segunda contra Irán por parte del Ejecutivo estadounidense desde mayo, tendrá en su punto de mira los sectores energético, financiero y naval de la República Islámica, y penalizará a las empresas de todo el mundo que compren petróleo iraní.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, explicó el viernes que EEUU planea eximir de manera temporal de ese castigo a un máximo de ocho países o “jurisdicciones” territoriales, que en los últimos tiempos han trabajado para “reducir a cero” sus importaciones de petróleo del país persa.

“Hay una serie de lugares donde los países han hecho ya reducciones significativas en sus importaciones de petróleo crudo y necesitan un poco más de tiempo para llegar a cero, y vamos a darles ese tiempo”, explicó Pompeo en una entrevista con la cadena Fox News.

Pompeo no identificó los países que se beneficiarán de la exención durante seis meses, pero se espera que entre ellos estén China, India, Japón y Corea del Sur, según The New York Times.

Pompeo recalcó que el objetivo del presidente Trump es “privar” al Gobierno iraní de los recursos necesarios para seguir financiando el terrorismo en el mundo.❧