¿Cómo lograr que te paguen el dinero que deben?

Diferentes razones obligan a las personas a prestar dinero para cubrir compromisos pendientes, pero cuando les corresponde devolver el dinero, los deudores recurren a diferentes excusas para para no pagar.

El economista Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School, recomendó tomar algunas previsiones para evitar que la persona no se quede con el dinero prestado:

1) Conocer a la persona.

Entre más confianza y conocimiento tengas de la persona, eso garantizará el compromiso para que te devuelvan el dinero. Muchas veces no te pagan porque no tienen, si no porque no quieren. Por eso, "mientras más cercano sea el vínculo de amistad o familia, las posibilidad de lograr la cobranza será mayor".

2) Analizar la situación económica.

Antes de entregar el dinero, analiza la situación de la persona: revisa si está trabajando, observa las centrales de riesgo y ver cómo está la persona, si le debe a todos los bancos; en ese caso, es muy probable que en el futuro no te quiera pagar.

El experto en educación financiera destaca que actualmente es posible obtener información de las centrales de riesgo, (aunque tiene un costo); y eso te permitirá conocer las posibilidades de pago de la persona a quien le prestarás dinero.

3) Pedir una garantía.

Si no conoces a esa persona, lo recomendable es pedir una garantía. "Podría ser un activo, un objeto que le permita a la persona tener la posibilidad de negociar el pago con ese bien".

4) Firmar un documento.

Si el monto es elevado, siempre es bueno firmar un documento, básicamente un pagaré. "Este es un documento sencillo, fácil de elaborar que no necesita legalización y se puede utilizar como título de valor que podría protestarlo en la Cámara de de Comercio y reportarlo como un mal pagador".

5) ¿Y si el préstamo es empresarial?

Aquí corresponde hacerle entender al deudor que un mal pago podría afectar su historial crediticio. "Hay que hacerle tomar conciencia al deudor de las consecuencias de un mal pago; además, de los perjuicios personales que le generará a la persona que le prestó el dinero. Ha pasado que la persona que no paga le hacen escándalos en redes sociales y aunque la idea no es llegar a eso, el deudor tiene que entender que la persona buscará cualquier estrategia para recuperar su dinero".

En conclusión, para evitar que una deuda no se convierta en un dolor de cabeza, lo recomendable evaluar si la persona podrá devolver el dinero,y si no lo hace, que asuma las consecuencias.