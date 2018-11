Banco de la Nación suspenderá atención en cajeros automáticos y servicios con tarjetas este domingo

El Banco de la Nación suspenderá este domingo 4 de noviembre sus servicios de atención en cajeros automáticos y servicios con tarjetas desde las 00:00 horas hasta las 8:00 am, debido a mantenimiento en sus sistemas.



Al respecto, el Banco de la Nación recomendó a sus clientes hacer sus retiros o transacciones de manera oportuna para no ser afectados por esta suspensión temporal. Igualmente, indicaron que es necesario tener en cuenta que durante ese horario no podrán hacer consumos con sus tarjetas de crédito y de débito en ningún establecimiento.

Se recuerda que los usuarios pueden hacer sus gestiones de manera rápida y fácil a través de la Banca de Internet y Banca Móvil del BN, previa inscripción en cualquier agencia del banco.



Además, tiene a su disposición la red de agentes del Banco de la Nación que están ubicados en diversos establecimientos comerciales del país, como boticas, bodegas u otros.