¿Quién es el Trump Latino de Estados Unidos? [FOTOS]

De padres cubanos, pero nacido en Argentina, Jorge Pérez es un inmigrante que ahora reside en Estados Unidos y se le conoce como el “rey de los condominios de Miami”. La revista Forbes estima que su fortuna sea 2.600 millones de dólares.

La capital del estado de la Florida es la ciudad que concentra la mayoría de los casi 100.000 apartamentos que ha construido su empresa, Related Group, reseña el diario El País.

En América Latina no solo tiene sus raíces, sino que es un mercado cada vez más importante para su empresa, que alcanza una facturación anual de unos 10.000 millones de dólares. Pero la crisis de 2008 y el estallido de la burbuja en el mercado inmobiliario estadounidense lo empujaron a buscar nuevos horizontes y a lo largo de la última década los proyectos proliferaron al sur de la frontera.

Las torres de la división internacional de Related Group, algunas terminadas y otras en construcción, ya son cinco en México, dos en Brasil y otras tres distribuidas entre Bahamas, Panamá y Argentina (fuera de la región, tienen otros cuatro proyectos en India).

En otrora fue socio de Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos, pero mantiene distancia del gobernante desde que hizo pública su intensión de colocar un muro. Incluso rechazó el llamado de ayuda de su ex socio cuando este le pidió que participara en la construcción de una nueva muralla. “No te olvides de que me llamo Jorge Pérez. Una vez que termines la pared, ¿de qué lado quedaría yo?”, desde esas declaraciones no ha vuelto a acaparar titulares, lo que no significa que deja de producir dinero.

Actualmente viaja por América Latina para supervisar y promocionar sus desarrollos locales, pero también vender unidades de sus proyectos en Estados Unidos.