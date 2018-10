Las películas que más dinero recaudaron en la historia [FOTOS]

En Hollywood, lo que no recauda no tiene éxito. No importa lo que bueno que hayan sido los efectos o que tan buenas sean las actuaciones. Al final, lo que cuenta es la cantidad de dinero que le generen a las productoras cinematográficas ventas de boletos en los cines.

En esta lista no se cuentan las ganancias obtenidas por cada película a causa de su distribución en formatos de vídeo casero (por ejemplo, VHS, DVD, Blu-ray), o de su transmisión en televisión, las cifras variarían de forma significativa.

En la lista de largometrajes que superaron los mil millones de dólares figuran dos películas de Star Wars: Los Últimos Jedi en 2017 con 1.332 millones de dólares y Rogue One de 2016 con 1.056 millones de dólares.

Otra saga exitosa, si hablamos de dinero fue la de Jurassic World, El Reino Caído de 2018, recaudó 1.304 millones de dólares y el film homónimo de 1993 vendió 1.029 millones de dólares en entradas de cine.

El top 10 de las películas más recaudadoras figuran en la fotogalería.